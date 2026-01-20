לאחר פיצוץ המגעים ויום של קרבות – המשטר הסורי והכורדים הגיעו להסכם חדש

למרות הודעות רשמיות שפורסמו בתחילת השבוע על השגת הסכם הפסקת אש מקיף בין הכורדים למשטר הסורי, ביומיים האחרונים לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות בנוגע לכמה מסעיפי ההסכם. כישלון זה הוביל להתחדשות הקרבות, שנמשכו לאורך היום בצפון-מזרח סוריה, בעיקר באזור מתקני הכליאה של מחבלי דאע"ש ומחנה אל-הול, בו כלואים בני משפחותיהם של אסירי ארגון הטרור.

עם זאת, בשעות הערב הודיעה לשכת הנשיאות הסורית, באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, על השגת "הבנות משותפות" עם כוחות ה-SDF בנוגע לעתיד מחוז אל-חסכה, שבו רוב האוכלוסייה כורדי.