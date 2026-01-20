בעקבות אי הסכמות בנוגע ליישום ההסכם, פרצו במהלך היום עימותים בצפון-מזרח סוריה. עם זאת, בסופו של דבר הגיעו דמשק וכוחות ה-SDF למתווה זמני, כולל התחייבות לאי כניסת הצבא לערים הכורדיות והצגת תוכנית לשילוב מחוז אל-חסכה במדינה הסורית
20 בינואר 2026
לאחר פיצוץ המגעים ויום של קרבות – המשטר הסורי והכורדים הגיעו להסכם חדש
למרות הודעות רשמיות שפורסמו בתחילת השבוע על השגת הסכם הפסקת אש מקיף בין הכורדים למשטר הסורי, ביומיים האחרונים לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות בנוגע לכמה מסעיפי ההסכם. כישלון זה הוביל להתחדשות הקרבות, שנמשכו לאורך היום בצפון-מזרח סוריה, בעיקר באזור מתקני הכליאה של מחבלי דאע"ש ומחנה אל-הול, בו כלואים בני משפחותיהם של אסירי ארגון הטרור.
עם זאת, בשעות הערב הודיעה לשכת הנשיאות הסורית, באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, על השגת "הבנות משותפות" עם כוחות ה-SDF בנוגע לעתיד מחוז אל-חסכה, שבו רוב האוכלוסייה כורדי.
לפי ההודעה, הוסכם על חלון זמן של ארבעה ימים שבסיומו יידרש הארגון הכורדי להציג "תכנית מפורטת" להקמת מנגנון שישלב את מחוז אל-חסכה בפועל במסגרת המדינה הסורית.
