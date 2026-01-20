עשרות טילים ומאות כטב"מים פגעו בתשתיות האנרגיה של אוקראינה. אזורים נרחבים נותקו מחשמל ומים בעיצומו של גל קור קיצוני
דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
כמחצית ממבני המגורים בקייב נותרו ללא חימום בעקבות מתקפה רוסית הלילה
גל תקיפות רוסי נרחב של טילים וכטב"מים פגע הלילה בתשתיות האנרגיה של אוקראינה והחריף את משבר האספקה בעיצומו של החורף.
המתקפה, שכללה מאות כטב"מים ועשרות טילים, שיתקה מערכות חיוניות והותירה אזורים נרחבים ללא חשמל, מים וחימום, בטמפרטורות קיצוניות של עד 15 מעלות מתחת לאפס. מהשטח דווח על הרוג אחד לפחות בפרברי קייב ועל פצועים באזור דניפרו.
הבירה קייב ספגה את הפגיעה הקשה ביותר. סגן ראש הממשלה לשיקום, האחראי על תיאום ופיקוח על שיקום התשתיות שנפגעו מהמלחמה, מסר בערוץ הטלגרם שלו כי כמעט מחצית ממבני המגורים בעיר – למעלה מ-5,600 בניינים – נותרו ללא חימום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו