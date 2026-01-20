כמחצית ממבני המגורים בקייב נותרו ללא חימום בעקבות מתקפה רוסית הלילה

גל תקיפות רוסי נרחב של טילים וכטב"מים פגע הלילה בתשתיות האנרגיה של אוקראינה והחריף את משבר האספקה בעיצומו של החורף.

המתקפה, שכללה מאות כטב"מים ועשרות טילים, שיתקה מערכות חיוניות והותירה אזורים נרחבים ללא חשמל, מים וחימום, בטמפרטורות קיצוניות של עד 15 מעלות מתחת לאפס. מהשטח דווח על הרוג אחד לפחות בפרברי קייב ועל פצועים באזור דניפרו.