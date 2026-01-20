דיווח מאיראן: אומתו 4,029 מקרי מוות מתחילת המחאות; כ-9,000 מקרים נוספים נמצאים בבדיקה

המחאה באיראן נמשכת תחת מגבלות תקשורת חמורות, ובמקביל נמשכים דיווחים סותרים באשר למספר ההרוגים והעצורים מאז פרוץ גל המחאות.

ארגון HRANA, גוף הפועל מחוץ לאיראן ונחשב למקור מהימן ביחס לאירועים האחרונים, פרסם הלילה באמצעות סוכנות הידיעות שלו עדכון מצטבר שלפיו אומתו 4,029 מקרי מוות מאז תחילת המחאה, בעוד 9,049 מקרי מוות נוספים מצויים בשלב בדיקה או אימות.