ארגון זכויות האדם HRANA עדכן את מספרי הנפגעים מהמחאות באיראן. מספר העצורים הגיע לכ-26,000 איש
דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח מאיראן: אומתו 4,029 מקרי מוות מתחילת המחאות; כ-9,000 מקרים נוספים נמצאים בבדיקה
המחאה באיראן נמשכת תחת מגבלות תקשורת חמורות, ובמקביל נמשכים דיווחים סותרים באשר למספר ההרוגים והעצורים מאז פרוץ גל המחאות.
ארגון HRANA, גוף הפועל מחוץ לאיראן ונחשב למקור מהימן ביחס לאירועים האחרונים, פרסם הלילה באמצעות סוכנות הידיעות שלו עדכון מצטבר שלפיו אומתו 4,029 מקרי מוות מאז תחילת המחאה, בעוד 9,049 מקרי מוות נוספים מצויים בשלב בדיקה או אימות.
משמעות הנתונים היא כי סך הדיווחים על מקרי מוות עומד על 13,078. עוד צוין בעדכון כי מספר העצורים המצטבר הגיע ל-26,015, וכי אירועי המחאה התרחשו עד כה ב-188 ערים ב-31 מחוזות ברחבי איראן.
