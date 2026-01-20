כניסה
ארגון זכויות האדם HRANA עדכן את מספרי הנפגעים מהמחאות באיראן. מספר העצורים הגיע לכ-26,000 איש

דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח מאיראן: אומתו 4,029 מקרי מוות מתחילת המחאות; כ-9,000 מקרים נוספים נמצאים בבדיקה

המחאה באיראן נמשכת תחת מגבלות תקשורת חמורות, ובמקביל נמשכים דיווחים סותרים באשר למספר ההרוגים והעצורים מאז פרוץ גל המחאות.

ארגון HRANA, גוף הפועל מחוץ לאיראן ונחשב למקור מהימן ביחס לאירועים האחרונים, פרסם הלילה באמצעות סוכנות הידיעות שלו עדכון מצטבר שלפיו אומתו 4,029 מקרי מוות מאז תחילת המחאה, בעוד 9,049 מקרי מוות נוספים מצויים בשלב בדיקה או אימות.

משמעות הנתונים היא כי סך הדיווחים על מקרי מוות עומד על 13,078. עוד צוין בעדכון כי מספר העצורים המצטבר הגיע ל-26,015, וכי אירועי המחאה התרחשו עד כה ב-188 ערים ב-31 מחוזות ברחבי איראן.

תיעוד מהמחאות בטהראן, 8 בינואר 2026

תיעוד מהמחאות בטהראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Anonymous/Getty Images

הבסיס הצבאי האמריקני-בריטי בדייגו גרסיה, 7 באוקטובר 2001
טראמפ בביקורת על כוונתה של בריטניה למסור למאוריציוס אי בו נמצא בסיס אווירי אסטרטגי

דורון פסקין

נשיא ארה"ב ביקר את ההחלטה המסתמנת לוותר על הריבונות באי דייגו גרסיה, השוכן באוקיאנוס ההודי ומארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי המרוחק כ-3,500 ק"מ מאיראן. לפי דיווחים, במערכה בחודש יוני האחרון מול איראן ריכזה ארה"ב כשליש ממפציצי ה-B2 שלה בבסיס זה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה ממשיכה לנסות להרחיב את השפעתה בסוריה ובאזור; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

ההישג של המשטר הסורי מול הכורדים, בתמיכה טורקית, מהווה לפי גורמים בכירים בישראל שלב נוסף בהתבססות של אנקרה בשטח, מה שצריך לדבריהם להדליק נורה בכל הקשור לאפשרות של הסכם ביטחוני מול סוריה

כוחות ביטחון סוריים ליד כלא אל-אקטן, 19 בינואר 2026
חילופי האשמות בין סוריה ל-SDF בעקבות בריחתם של מחבלי דאע"ש מכלא במזרח המדינה

דורון פסקין

הבריחה התבצעה לאחר יציאת הכוחות הכורדים מהאזור בעקבות הפסקת האש. במקביל דווח על פערים בין נשיא סוריה למנהיג ה-SDF בנוגע ליישום ההסכם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 13 באוקטובר 2025
טראמפ: אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה מצרפת – ואז מקרון יצטרף למועצת השלום

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הגיב לדיווחים כי נשיא צרפת לא מתכוון להצטרף למועצה בראשותו שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית לרצועה. במקביל, שר החוץ הצרפתי הביע דאגה מ"הסמכויות הנרחבות מאוד" שיהיו למועצה

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 13 באוקטובר 2025
אלה המדינות שהוזמנו עד כה להשתתף במועצת השלום של טראמפ

דורון פסקין

מקנדה, טורקיה וגרמניה ועד בלארוס וקזחסטן: וושינגטון מרחיבה את מעגל המוזמנים למועצת השלום שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית ברצועה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו של א-שרע באנקרה, 4 בפברואר 2025
כיצד מתייחסת טורקיה להסכם הפסקת האש בין סוריה לכורדים?

דורון פסקין

הסכם הפסקת האש שהוכרז אתמול בסוריה עונה על האינטרס הטורקי של פירוק הישות הכורדית הצבאית בצפון מזרח סוריה, אך התקבל באנקרה בספקנות: "נעקוב מקרוב אחר יישום תנאי ההסכם"

