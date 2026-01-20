טראמפ בביקורת על כוונתה של בריטניה למסור למאוריציוס אי בו נמצא בסיס אווירי אסטרטגי

ההישג של המשטר הסורי מול הכורדים, בתמיכה טורקית, מהווה לפי גורמים בכירים בישראל שלב נוסף בהתבססות של אנקרה בשטח, מה שצריך לדבריהם להדליק נורה בכל הקשור לאפשרות של הסכם ביטחוני מול סוריה