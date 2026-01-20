כניסה
נשיא ארה"ב ביקר את ההחלטה המסתמנת לוותר על הריבונות באי דייגו גרסיה, השוכן באוקיאנוס ההודי ומארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי המרוחק כ-3,500 ק"מ מאיראן. לפי דיווחים, במערכה בחודש יוני האחרון מול איראן ריכזה ארה"ב כשליש ממפציצי ה-B2 שלה בבסיס זה

דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ בביקורת על כוונתה של בריטניה למסור למאוריציוס אי בו נמצא בסיס אווירי אסטרטגי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח הלילה ביקורת על בריטניה, בשל החלטתה המסתמנת לוותר לוותר על הריבונות בארכיפלג צ'אגוס שבאוקיאנוס ההודי.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social, כתב טראמפ כי "באופן מזעזע, בעלת בריתנו ה‘מבריקה’ מנאט"ו, בריטניה, מתכננת למסור את האי דייגו גרסיה, שבו ממוקם בסיס צבאי אמריקני חיוני, למאוריציוס, וזאת ללא כל סיבה נראית לעין". לדבריו, מדובר במהלך המעיד על חולשה חמורה.

האי דייגו גרסיה שוכן באוקיאנוס ההודי ומארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי, הנחשב לנכס אסטרטגי מרכזי, בין היתר בשל מיקומו הגאוגרפי.

הבסיס הצבאי האמריקני-בריטי בדייגו גרסיה, 7 באוקטובר 2001

הבסיס הצבאי האמריקני-בריטי בדייגו גרסיה, 7 באוקטובר 2001 | צילום: USAF/DOD/AFP via Getty Images

