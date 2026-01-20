כניסה
ההישג של המשטר הסורי מול הכורדים, בתמיכה טורקית, מהווה לפי גורמים בכירים בישראל שלב נוסף בהתבססות של אנקרה בשטח, מה שצריך לדבריהם להדליק נורה בכל הקשור לאפשרות של הסכם ביטחוני מול סוריה

יוני בן מנחם | 20 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

טורקיה ממשיכה לנסות להרחיב את השפעתה בסוריה ובאזור; בישראל עוקבים בדריכות

בישראל עוקבים בדריכות אחר ניסיונותיה של טורקיה להרחיב את השפעתה ולבסס דריסת רגל אזורית, על רקע ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון.

אתמול אמר נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בנאום ששודר בטלוויזיה, כי הוא מקווה שממשלת איראן תצליח להתגבר על מה שהגדיר כ"תקופה רצופת מלכודות" באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה. לדבריו, טורקיה עוקבת מקרוב אחר "התרחישים הנרקמים ברחובות", וציין כי המהומות באיראן מהוות "מבחן חדש" עבור טהראן. עוד הדגיש כי טורקיה "תעמוד נגד כל מהלך" העלול להטביע את האזור בכאוס.

בהמשך הוסיף: "אנו מקווים כי באמצעות גישה פוליטית המעניקה עדיפות לדיאלוג ולדיפלומטיה יצליחו אחינו האיראנים לצלוח את השלב הקשה הזה. שכנתנו איראן, בעקבות ההתקפות הישראליות, ניצבת כעת בפני מבחן חדש המאיים על יציבותה ועל השלום החברתי בה".

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

