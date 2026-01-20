טורקיה ממשיכה לנסות להרחיב את השפעתה בסוריה ובאזור; בישראל עוקבים בדריכות

בישראל עוקבים בדריכות אחר ניסיונותיה של טורקיה להרחיב את השפעתה ולבסס דריסת רגל אזורית, על רקע ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון.

אתמול אמר נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בנאום ששודר בטלוויזיה, כי הוא מקווה שממשלת איראן תצליח להתגבר על מה שהגדיר כ"תקופה רצופת מלכודות" באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה. לדבריו, טורקיה עוקבת מקרוב אחר "התרחישים הנרקמים ברחובות", וציין כי המהומות באיראן מהוות "מבחן חדש" עבור טהראן. עוד הדגיש כי טורקיה "תעמוד נגד כל מהלך" העלול להטביע את האזור בכאוס.