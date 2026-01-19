כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מקנדה, טורקיה וגרמניה ועד בלארוס וקזחסטן: וושינגטון מרחיבה את מעגל המוזמנים למועצת השלום שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית ברצועה

דורון פסקין | 19 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

אלה המדינות שהוזמנו עד כה להשתתף במועצת השלום של טראמפ

וושינגטון מרחיבה בימים האחרונים את מעגל המוזמנים למיזם "מועצת השלום" של הנשיא, דונלד טראמפ – גוף בין-לאומי שאמור לפקח על תוכנית השלום האמריקנית ברצועת עזה.

עם זאת, לדברי גורמים אמריקנים ודיפלומטים שצוטטו בעילום שם בסוכנויות ידיעות בין-לאומיות, המהלך נועד גם להשיג מנדט רחב יותר ולאפשר למועצה לעסוק בסכסוכים נוספים ברחבי העולם.

בהודעה שיוחסה למשרד החוץ במינסק ופורסמה על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של בלארוס, נמסר היום כי הנשיא הבלארוסי, אלכסנדר לוקשנקו, קיבל הזמנה רשמית להצטרף ל"מועצת השלום", וכי הצד הבלארוסי רואה בכך הזדמנות "לתרום להסדר במזרח התיכון".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 13 באוקטובר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף 13 באוקטובר 2025 | צילום: EVAN VUCCI/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו של א-שרע באנקרה, 4 בפברואר 2025
כיצד מתייחסת טורקיה להסכם הפסקת האש בין סוריה לכורדים?

דורון פסקין

הסכם הפסקת האש שהוכרז אתמול בסוריה עונה על האינטרס הטורקי של פירוק הישות הכורדית הצבאית בצפון מזרח סוריה, אך התקבל באנקרה בספקנות: "נעקוב מקרוב אחר יישום תנאי ההסכם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נושא דברים בכנסת היום
ראש הממשלה: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו אנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאום ראש הממשלה נתניהו בדיון 40 חתימות במליאת הכנסת

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאר סטורה
טראמפ לראש ממשלת נורווגיה: "מאחר שארצך החליטה לא לתת לי את פרס נובל לשלום, אני כבר לא מרגיש מחויב לחשוב רק על שלום"

דורון פסקין

בארה"ב פורסם כי טראמפ כתב ליונס גאר סטורה, שאישר את הדברים, כי הוא יכול כעת לחשוב על מה שטוב לארה"ב, וכי "העולם אינו בטוח, אלא אם יש לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד"

כוחות מד״א בזירת האירוע
שני תינוקות נהרגו ועשרות נפגעו באירוע חריג בבניין בירושלים בו פעלו מספר גני ילדים

אורן שלום

בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לפציעות של התינוקות. נבדקת אפשרות להרעלה. שלוש מטפלות עוכבו לחקירה

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, 26 באוקטובר 2024
מנהיג ה-SDF אישר כי הוא מקבל את ההסכם עם ממשלת סוריה

דורון פסקין

לאחר הכרזתו של א-שרע אתמול על השגת הסכם הפסקת אש מול הכורדים, הצהיר הלילה מזלום עבדי כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים". השליח האמריקני תומאס ברק בירך הלילה על ההסכם: "נקודת מפנה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 10 באפריל 2025
האם טראמפ יחליט בקרוב על תקיפה באיראן?

יוני בן מנחם

המשטר האיראני מגלה סימני לחץ מול האפשרות של פעולה אמריקנית קרבה ושליחת כוחות לאזור. גורמים בכירים בישראל אומרים כי ממשל טראמפ בוחן צעדים מהותיים לערעור היציבות של המשטר האיראני תוך תיאום הדוק עם ישראל

שתפו: