מקנדה, טורקיה וגרמניה ועד בלארוס וקזחסטן: וושינגטון מרחיבה את מעגל המוזמנים למועצת השלום שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית ברצועה
דורון פסקין | 19 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
אלה המדינות שהוזמנו עד כה להשתתף במועצת השלום של טראמפ
וושינגטון מרחיבה בימים האחרונים את מעגל המוזמנים למיזם "מועצת השלום" של הנשיא, דונלד טראמפ – גוף בין-לאומי שאמור לפקח על תוכנית השלום האמריקנית ברצועת עזה.
עם זאת, לדברי גורמים אמריקנים ודיפלומטים שצוטטו בעילום שם בסוכנויות ידיעות בין-לאומיות, המהלך נועד גם להשיג מנדט רחב יותר ולאפשר למועצה לעסוק בסכסוכים נוספים ברחבי העולם.
בהודעה שיוחסה למשרד החוץ במינסק ופורסמה על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של בלארוס, נמסר היום כי הנשיא הבלארוסי, אלכסנדר לוקשנקו, קיבל הזמנה רשמית להצטרף ל"מועצת השלום", וכי הצד הבלארוסי רואה בכך הזדמנות "לתרום להסדר במזרח התיכון".
