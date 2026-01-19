כניסה
הסכם הפסקת האש שהוכרז אתמול בסוריה עונה על האינטרס הטורקי של פירוק הישות הכורדית הצבאית בצפון מזרח סוריה, אך התקבל באנקרה בספקנות: "נעקוב מקרוב אחר יישום תנאי ההסכם"

דורון פסקין | 19 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

כיצד מתייחסת טורקיה להסכם הפסקת האש בין סוריה לכורדים?

אתמול הכריז נשיא סוריה, אחמד א-שרע, על הסכם הפסקת אש עם כוחות ה-SDF הכורדיים הפועלים במזרח המדינה.

על פי תגובות של בכירים בטורקיה וניתוחים בתקשורת המקומית, ההסכם התקבל באנקרה בסיפוק זהיר: מחד גיסא הוא נתפס כהתקדמות לעבר יעד אסטרטגי הקיים מנזה מספר שנים – פירוק הישות הצבאית-שלטונית בצפון-מזרח סוריה, המזוהה בעיני טורקיה עם ה-PKK; מאידך גיסא, המסר הטורקי המרכזי מדגיש כי המבחן האמיתי יהיה ביישום בפועל ולא רק במה שכתוב על הנייר.

משרד החוץ הטורקי פרסם הלילה הודעה רשמית שבה בירך על ההסכם והדגיש את עקרון "האחדות, הריבונות והשלמות הטריטוריאלית" של סוריה. עוד צוין כי טורקיה מקווה שההסכם יקדם "במהירות וביעילות" את המאמצים לייצוב ולביטחון בסוריה, עם השלכות חיוביות על האזור כולו.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו של א-שרע באנקרה, 4 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו של א-שרע באנקרה, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

