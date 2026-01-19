כיצד מתייחסת טורקיה להסכם הפסקת האש בין סוריה לכורדים?

אתמול הכריז נשיא סוריה, אחמד א-שרע, על הסכם הפסקת אש עם כוחות ה-SDF הכורדיים הפועלים במזרח המדינה.

על פי תגובות של בכירים בטורקיה וניתוחים בתקשורת המקומית, ההסכם התקבל באנקרה בסיפוק זהיר: מחד גיסא הוא נתפס כהתקדמות לעבר יעד אסטרטגי הקיים מנזה מספר שנים – פירוק הישות הצבאית-שלטונית בצפון-מזרח סוריה, המזוהה בעיני טורקיה עם ה-PKK; מאידך גיסא, המסר הטורקי המרכזי מדגיש כי המבחן האמיתי יהיה ביישום בפועל ולא רק במה שכתוב על הנייר.