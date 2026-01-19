ראש הממשלה: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו אנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה"

בארה"ב פורסם כי טראמפ כתב ליונס גאר סטורה, שאישר את הדברים, כי הוא יכול כעת לחשוב על מה שטוב לארה"ב, וכי "העולם אינו בטוח, אלא אם יש לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד"