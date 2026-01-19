כניסה
סיכום נאום ראש הממשלה נתניהו בדיון 40 חתימות במליאת הכנסת

צוות מגזין אפוק | 19 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו אנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 חתימות שיזמה האופוזיציה. במהלך נאומו התייחס נתניהו לפשיעה בנגב, למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית ברצועת עזה ולמחאות באיראן ועתיד המשטר. מצורף סיכום עיקרי דבריו של נתניהו:

 לפני שבוע קיימתי סיור שכלל הבאת כל גורמי הביטחון לסיור מקיף בנגב המערבי, כדי לטפל בבעיית הפשיעה הגואה. אמרתי שם מה שאני אומר כאן – ארגוני הפשיעה הם ארגוני טרור לכל דבר. כך אנו מתייחסים אליהם וכך אנו מטפלים בהם. אנו במלחמת חורמה נגדם.

 הכנסנו כוחות משטרה מוגברים למוקדי הפשע בנגב. הכנסנו את השב"כ בתנופה אדירה לזירה, הכנסנו את צה"ל לטפל בהברחות המוטסות. לראשונה הקמנו חמ"ל משותף לצה"ל, למשטרה ולשב"כ לשם מלחמה בפשיעה. אנו נחושים להחזיר את החוק והסדר לדרום ולכל הארץ.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נושא דברים בכנסת היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נושא דברים בכנסת היום | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

