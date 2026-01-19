בארה"ב פורסם כי טראמפ כתב ליונס גאר סטורה, שאישר את הדברים, כי הוא יכול כעת לחשוב על מה שטוב לארה"ב, וכי "העולם אינו בטוח, אלא אם יש לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד" דורון פסקין | 19 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ לראש ממשלת נורווגיה: "מאחר שארצך החליטה לא לתת לי את פרס נובל לשלום, אני כבר לא מרגיש מחויב לחשוב רק על שלום"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיגר אתמול מסר חריג לראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאר סטורה, שבו קשר בין אי-קבלת פרס נובל לשלום לבין עמדתו בסוגיית גרינלנד, ואף טען כי "העולם אינו בטוח" ללא "שליטה מלאה ומוחלטת" של ארה"ב באי. המסר נחשף לראשונה על ידי כתב שירות השידור הציבורי האמריקני PBS, ניק שיפרין, שפרסם את תוכנו בחשבון ה-X שלו. לדבריו, נוסח ההודעה הגיע לידיו מ"מספר גורמים", והוא הועבר גם לשגרירים אירופים בוושינגטון. בשעות הצהריים אישר סטורה לכלי התקשורת בנורווגיה כי קיבל את המסר "אתמול אחר הצהריים". לדבריו, ההודעה נשלחה בתגובה להודעת טקסט קצרה ששלח מוקדם יותר באותו יום לטראמפ – בשמו ובשם נשיא פינלנד, אלכסנדר סטוב – ובה ביקש לקיים שיחת טלפון.