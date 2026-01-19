לאחר הכרזתו של א-שרע אתמול על השגת הסכם הפסקת אש מול הכורדים, הצהיר הלילה מזלום עבדי כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים". השליח האמריקני תומאס ברק בירך הלילה על ההסכם: "נקודת מפנה"
דורון פסקין | 19 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
מנהיג ה-SDF אישר כי הוא מקבל את ההסכם עם ממשלת סוריה
מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, אישר הלילה בהצהרת וידאו כי ארגונו מקבל את הסכם הפסקת האש ושילוב הכוחות בצבא הסורי, עליו הכריז אתמול נשיא סוריה, אחמד א-שרע.
עבדי אמר כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים", וטען כי המלחמה "נכפתה על אנשיו ותוכננה על ידי מספר גורמים", מבלי לפרט במי מדובר. הוא הודה כי כוחותיו ספגו אבדות כבדות, אך הדגיש את מחויבותם "להגן על הישגיהם עד הסוף".
בסרטון ציין עבדי כי יפרט בפני הציבור את תנאי ההסכם בימים הקרובים, לאחר שובו מדמשק. לפי הטלוויזיה הסורית, הוא צפוי להיפגש היום בדמשק עם הנשיא א-שרע, בנוכחות השליח האמריקני תומאס ברק.
