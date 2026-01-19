מנהיג ה-SDF אישר כי הוא מקבל את ההסכם עם ממשלת סוריה

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, אישר הלילה בהצהרת וידאו כי ארגונו מקבל את הסכם הפסקת האש ושילוב הכוחות בצבא הסורי, עליו הכריז אתמול נשיא סוריה, אחמד א-שרע.

עבדי אמר כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים", וטען כי המלחמה "נכפתה על אנשיו ותוכננה על ידי מספר גורמים", מבלי לפרט במי מדובר. הוא הודה כי כוחותיו ספגו אבדות כבדות, אך הדגיש את מחויבותם "להגן על הישגיהם עד הסוף".