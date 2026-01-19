כניסה
לאחר הכרזתו של א-שרע אתמול על השגת הסכם הפסקת אש מול הכורדים, הצהיר הלילה מזלום עבדי כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים". השליח האמריקני תומאס ברק בירך הלילה על ההסכם: "נקודת מפנה"

דורון פסקין | 19 בינואר 2026

מנהיג ה-SDF אישר כי הוא מקבל את ההסכם עם ממשלת סוריה

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, אישר הלילה בהצהרת וידאו כי ארגונו מקבל את הסכם הפסקת האש ושילוב הכוחות בצבא הסורי, עליו הכריז אתמול נשיא סוריה, אחמד א-שרע.

עבדי אמר כי ההחלטה התקבלה במטרה "לעצור את שפיכות הדמים", וטען כי המלחמה "נכפתה על אנשיו ותוכננה על ידי מספר גורמים", מבלי לפרט במי מדובר. הוא הודה כי כוחותיו ספגו אבדות כבדות, אך הדגיש את מחויבותם "להגן על הישגיהם עד הסוף".

בסרטון ציין עבדי כי יפרט בפני הציבור את תנאי ההסכם בימים הקרובים, לאחר שובו מדמשק. לפי הטלוויזיה הסורית, הוא צפוי להיפגש היום בדמשק עם הנשיא א-שרע, בנוכחות השליח האמריקני תומאס ברק.

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, 26 באוקטובר 2024

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, 26 באוקטובר 2024 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

