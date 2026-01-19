המשטר האיראני מגלה סימני לחץ מול האפשרות של פעולה אמריקנית קרבה ושליחת כוחות לאזור. גורמים בכירים בישראל אומרים כי ממשל טראמפ בוחן צעדים מהותיים לערעור היציבות של המשטר האיראני תוך תיאום הדוק עם ישראל
יוני בן מנחם | 19 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
האם טראמפ יחליט בקרוב על תקיפה באיראן?
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הזהיר אתמול בפוסט שפרסם כי כל פגיעה במנהיג העליון, עלי ח'מינאי, תיחשב בעיני טהרן כהכרזת מלחמה כוללת על האומה האיראנית. לדבריו, תגובת הרפובליקה האסלאמית לכל תוקפנות צבאית תהיה קשה ותגרום חרטה עמוקה לתוקפים.
האזהרה באה בעקבות התבטאות של דן שפירו, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל ובכיר בממשל ביידן, שהעריך כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עשוי להורות כבר השבוע על חיסולו של ח'מינאי.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי דבריו של פזשכיאן משקפים את הלחץ הגובר שבו נתון המשטר בטהרן, על רקע הערכה כי תקיפה אמריקנית באיראן מתקרבת ואף עשויה להיות בלתי נמנעת, זאת גם על רקע שליחת כוחות מסיבית לאזור. עם זאת, הם מדגישים כי ההכרעה הסופית בשאלה אם תצא לפועל פעולה צבאית כזו מצויה בידי טראמפ בלבד, ויש להמתין להחלטתו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו