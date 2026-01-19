האם טראמפ יחליט בקרוב על תקיפה באיראן?

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הזהיר אתמול בפוסט שפרסם כי כל פגיעה במנהיג העליון, עלי ח'מינאי, תיחשב בעיני טהרן כהכרזת מלחמה כוללת על האומה האיראנית. לדבריו, תגובת הרפובליקה האסלאמית לכל תוקפנות צבאית תהיה קשה ותגרום חרטה עמוקה לתוקפים.

האזהרה באה בעקבות התבטאות של דן שפירו, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל ובכיר בממשל ביידן, שהעריך כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עשוי להורות כבר השבוע על חיסולו של ח'מינאי.