בסוריה דווח כי כוחות המשטר השתלטו על העיר האסטרטגית א-טבקה והתקדמו בגזרות נוספות. המנהל הכורדי קרא לתושבים להיערך ולהתחמש לקראת "כל מתקפה אפשרית"
דורון פסקין | 18 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
כוחות הצבא הסורי ממשיכים בהתקדמות למזרח המדינה; המנהל הכורדי האוטונומי הכריז על "גיוס כללי"
המנהל האוטונומי הכורדי, השולט בשטחים נרחבים בצפון-מזרח סוריה, פרסם היום הודעה חריגה שבה קרא לתושבים ל"גיוס כללי" ולהימצא ב"כוננות גבוהה".
בהודעה שפורסמה בערוץ הפייסבוק הרשמי של המנהל, נקרא הציבור לאמץ את "עקרון ההגנה העצמית", ואף להיערך ולהתחמש לקראת "כל מתקפה אפשרית", בדגש על אזורי ג’זירה וקובאני.
בהודעה נטען כי כוחות המזוהים עם דמשק "מתעקשים על האופציה הצבאית" ופועלים במספר חזיתות במקביל. עוד הודגש כי מדובר ב"צומת קריטי", שבו, כלשון ההודעה, "או שמתנגדים וחיים בכבוד, או שנחשפים לעוול ולהשפלה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו