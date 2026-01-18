כניסה
בסוריה דווח כי כוחות המשטר השתלטו על העיר האסטרטגית א-טבקה והתקדמו בגזרות נוספות. המנהל הכורדי קרא לתושבים להיערך ולהתחמש לקראת "כל מתקפה אפשרית"

דורון פסקין | 18 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

כוחות הצבא הסורי ממשיכים בהתקדמות למזרח המדינה; המנהל הכורדי האוטונומי הכריז על "גיוס כללי"

המנהל האוטונומי הכורדי, השולט בשטחים נרחבים בצפון-מזרח סוריה, פרסם היום הודעה חריגה שבה קרא לתושבים ל"גיוס כללי" ולהימצא ב"כוננות גבוהה".

‏בהודעה שפורסמה בערוץ הפייסבוק הרשמי של המנהל, נקרא הציבור לאמץ את "עקרון ההגנה העצמית", ואף להיערך ולהתחמש לקראת "כל מתקפה אפשרית", בדגש על אזורי ג’זירה וקובאני.

‏בהודעה נטען כי כוחות המזוהים עם דמשק "מתעקשים על האופציה הצבאית" ופועלים במספר חזיתות במקביל. עוד הודגש כי מדובר ב"צומת קריטי", שבו, כלשון ההודעה, "או שמתנגדים וחיים בכבוד, או שנחשפים לעוול ולהשפלה".

חיילי צבא סוריה, 17 בינואר 2026

חיילי צבא סוריה, 17 בינואר 2026 | צילום: Bakr ALkasem / AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפסגה עם מנהיגי העולם על סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025
דיווח: מדינות המעוניינות במעמד קבע במועצת השלום יידרשו לתרום סכום של מיליארד דולר

דורון פסקין

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה כי נחשפה לטיוטת אמנה של הגוף החדש שיוקם בראשות נשיא ארה"ב

כוחות צבא סוריה, 17 בינואר 2026
המתיחות בצפון סוריה: הצבא הסורי מתקדם מזרחה לעבר מעוז הכורדים

דורון פסקין

לפי דיווחים מסוריה, הצבא הסורי השתלט כבר על מספר עיירות באזור. מפקד פיקוד המרכז האמריקני קרא לכוחות הממשלה הסורית "להפסיק כל פעילות התקפית"

נשיא ארה''ב, דולנד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"

אורן שלום

אתר פוליטיקו פרסם את תגובתו של נשיא ארה"ב להתבטאויות של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את טראמפ באחריות לאלימות באיראן. לדבריו, "ח'מינאי הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים"

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, 22 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע כי יטיל מכסים על מספר מדינות עד להשגת הסכם רכישה לגרינלנד

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר ב-Truth Social כי החל מ-1 בפברואר 2026, המכסים על דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יעלו בשיעור של 10%. ב-1 ביוני 2026 יועלה המכס ל-25%

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026
ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026
הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

דורון פסקין

  לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

