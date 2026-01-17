לפי דיווחים מסוריה, הצבא הסורי השתלט כבר על מספר עיירות באזור. מפקד פיקוד המרכז האמריקני קרא לכוחות הממשלה הסורית "להפסיק כל פעילות התקפית"
דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
המתיחות בצפון סוריה: הצבא הסורי מתקדם מזרחה לעבר מעוז הכורדים
לפי דיווחים מסוריה ובכלי תקשורת ערביים, הצבא הסורי עושה דרכו מזרחית לחלב לעבר מעוזי כוחות ה-SDF, מיליציה כורדית הנתמכת בידי ארה"ב.
על פי דיווחים שציטטו את "מנהלת המבצעים" בצבא סוריה, הכוחות התקדמו מערבה לכיוון מחוז א-רקה והודיעו על כניסה והשתלטות על העיירה דבסי ע'פנאן.
דיווחים נוספים בתקשורת הערבית, שהתבססו על הודעות הצבא הסורי, טענו כי בשעות האחרונות השתלטו הכוחות גם על אתרים נוספים, בהם העיר אל-מנצורה, מחנה אל-הג'אנה הסמוך לטבקה, הכפר רג'ם אל-ע'זאל וכן העיירה אל-ע'אנם אל-עלי.
