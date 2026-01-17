כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי דיווחים מסוריה, הצבא הסורי השתלט כבר על מספר עיירות באזור. מפקד פיקוד המרכז האמריקני קרא לכוחות הממשלה הסורית "להפסיק כל פעילות התקפית"

דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

המתיחות בצפון סוריה: הצבא הסורי מתקדם מזרחה לעבר מעוז הכורדים

לפי דיווחים מסוריה ובכלי תקשורת ערביים, הצבא הסורי עושה דרכו מזרחית לחלב לעבר מעוזי כוחות ה-SDF, מיליציה כורדית הנתמכת בידי ארה"ב.

על פי דיווחים שציטטו את "מנהלת המבצעים" בצבא סוריה, הכוחות התקדמו מערבה לכיוון מחוז א-רקה והודיעו על כניסה והשתלטות על העיירה דבסי ע'פנאן.

דיווחים נוספים בתקשורת הערבית, שהתבססו על הודעות הצבא הסורי, טענו כי בשעות האחרונות השתלטו הכוחות גם על אתרים נוספים, בהם העיר אל-מנצורה, מחנה אל-הג'אנה הסמוך לטבקה, הכפר רג'ם אל-ע'זאל וכן העיירה אל-ע'אנם אל-עלי.

כוחות צבא סוריה, 17 בינואר 2026

כוחות צבא סוריה, 17 בינואר 2026 | צילום: Abdulmonam Eassa/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה''ב, דולנד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"

אורן שלום

אתר פוליטיקו פרסם את תגובתו של נשיא ארה"ב להתבטאויות של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את טראמפ באחריות לאלימות באיראן. לדבריו, "ח'מינאי הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים"

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, 22 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע כי יטיל מכסים על מספר מדינות עד להשגת הסכם רכישה לגרינלנד

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר ב-Truth Social כי החל מ-1 בפברואר 2026, המכסים על דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יעלו בשיעור של 10%. ב-1 ביוני 2026 יועלה המכס ל-25%

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026
ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026
הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

דורון פסקין

  לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

דורון פסקין

טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי

משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

שתפו: