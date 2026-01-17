אתר פוליטיקו פרסם את תגובתו של נשיא ארה"ב להתבטאויות של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את טראמפ באחריות לאלימות באיראן. לדבריו, "ח'מינאי הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים"
טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"
אתר פוליטיקו פרסם היום תגובה שקיבל מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתבטאויותיו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את ארה"ב ואת טראמפ עצמו באחריות לאלימות במחאות האיראן.
"הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן", אמר טראמפ לאתר. לדבריו, שליטי טהראן נשענים על דיכוי ואלימות כדי למשול. "מה שהוא אשם בו, כמנהיג של מדינה, הוא ההרס המוחלט שלה והשימוש באלימות ברמות שלא נראו מעולם".
הוא ציין כי "כדי לשמור על תפקוד המדינה, גם אם התפקוד הזה הוא ברמה נמוכה מאוד, על ההנהגה להתמקד בניהול המדינה שלה כראוי, כפי שאני עושה עם ארה"ב, ולא בהריגת אלפי אנשים כדי לשמור על שליטה", והדגיש: "מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות". עוד הוסיף טראמפ כי ח'מינאי "הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים".
