טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"

אתר פוליטיקו פרסם היום תגובה שקיבל מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתבטאויותיו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את ארה"ב ואת טראמפ עצמו באחריות לאלימות במחאות האיראן.

"הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן", אמר טראמפ לאתר. לדבריו, שליטי טהראן נשענים על דיכוי ואלימות כדי למשול. "מה שהוא אשם בו, כמנהיג של מדינה, הוא ההרס המוחלט שלה והשימוש באלימות ברמות שלא נראו מעולם".