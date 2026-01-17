כניסה
אתר פוליטיקו פרסם את תגובתו של נשיא ארה"ב להתבטאויות של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את טראמפ באחריות לאלימות באיראן. לדבריו, "ח'מינאי הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים"

אורן שלום | 17 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"

אתר פוליטיקו פרסם היום תגובה שקיבל מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתבטאויותיו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את ארה"ב ואת טראמפ עצמו באחריות לאלימות במחאות האיראן.

"הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן", אמר טראמפ לאתר. לדבריו, שליטי טהראן נשענים על דיכוי ואלימות כדי למשול. "מה שהוא אשם בו, כמנהיג של מדינה, הוא ההרס המוחלט שלה והשימוש באלימות ברמות שלא נראו מעולם".

הוא ציין כי "כדי לשמור על תפקוד המדינה, גם אם התפקוד הזה הוא ברמה נמוכה מאוד, על ההנהגה להתמקד בניהול המדינה שלה כראוי, כפי שאני עושה עם ארה"ב, ולא בהריגת אלפי אנשים כדי לשמור על שליטה", והדגיש: "מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות". עוד הוסיף טראמפ כי ח'מינאי "הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים".

נשיא ארה''ב, דולנד טראמפ, 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה''ב, דולנד טראמפ, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, 22 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע כי יטיל מכסים על מספר מדינות עד להשגת הסכם רכישה לגרינלנד

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר ב-Truth Social כי החל מ-1 בפברואר 2026, המכסים על דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יעלו בשיעור של 10%. ב-1 ביוני 2026 יועלה המכס ל-25%

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026
ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026
הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

דורון פסקין

  לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

דורון פסקין

טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי

משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

