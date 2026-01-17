כניסה
נשיא ארה"ב הצהיר ב-Truth Social כי החל מ-1 בפברואר 2026, המכסים על דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יעלו בשיעור של 10%. ב-1 ביוני 2026 יועלה המכס ל-25%

אורן שלום | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע כי יטיל מכסים על מספר מדינות עד להשגת הסכם רכישה לגרינלנד

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי החליט להטיל מכסים על מספר מדינות במטרה להפעיל לחץ לרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב.

טראמפ כתב כי "סבסדנו את דנמרק, ואת כל מדינות האיחוד האירופי, ואחרות, במשך שנים רבות, בכך שלא גבינו מהן מכסים או כל צורה אחרת של תגמול. כעת, לאחר מאות שנים, הגיע הזמן שדנמרק תחזיר – שלום העולם מונח על הכף! סין ורוסיה רוצות את גרינלנד, ואין דבר שדנמרק יכולה לעשות בנידון. נכון לעכשיו יש להן שתי מזחלות כלבים כהגנה, אחת נוספה לאחרונה. רק ארה"ב תחת הנשיא, דונלד ג'יי טראמפ, יכולה לשחק במשחק הזה – ובהצלחה רבה, יש לומר! איש לא ייגע בפיסת האדמה המקודשת הזו, במיוחד מאחר שהביטחון הלאומי של ארה"ב ושל העולם כולו מונח על הכף".

לדבריו, "דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד נסעו לגרינלנד, למטרות שאינן ידועות. זהו מצב מסוכן מאוד לבטיחות, לביטחון ולהישרדות של כוכב הלכת שלנו. מדינות אלו, שמשחקות במשחק המסוכן הזה, הכניסו רמה של סיכון שאינה נסבלת ואינה בת קיימא. לכן, כדי להגן על השלום והביטחון הגלובליים, חיוני שיינקטו צעדים חזקים כדי שהמצב המסוכן הזה יסתיים במהירות וללא כל ספק.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, 22 בנובמבר 2025

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, 22 בנובמבר 2025 | צילום: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP via Getty Images

נשיא ארה''ב, דולנד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "הגיע הזמן לחפש הנהגה חדשה באיראן; מנהיגות עוסקת בכבוד, לא בפחד ובמוות"

אורן שלום

אתר פוליטיקו פרסם את תגובתו של נשיא ארה"ב להתבטאויות של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בהם האשים את טראמפ באחריות לאלימות באיראן. לדבריו, "ח'מינאי הוא אדם חולה שצריך לנהל את מדינתו כראוי ולהפסיק להרוג אנשים"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026
ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026
הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

דורון פסקין

  לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

דורון פסקין

טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי

משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

