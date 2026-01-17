נשיא ארה"ב הצהיר ב-Truth Social כי החל מ-1 בפברואר 2026, המכסים על דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד, יעלו בשיעור של 10%. ב-1 ביוני 2026 יועלה המכס ל-25%
טראמפ הודיע כי יטיל מכסים על מספר מדינות עד להשגת הסכם רכישה לגרינלנד
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי החליט להטיל מכסים על מספר מדינות במטרה להפעיל לחץ לרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב.
טראמפ כתב כי "סבסדנו את דנמרק, ואת כל מדינות האיחוד האירופי, ואחרות, במשך שנים רבות, בכך שלא גבינו מהן מכסים או כל צורה אחרת של תגמול. כעת, לאחר מאות שנים, הגיע הזמן שדנמרק תחזיר – שלום העולם מונח על הכף! סין ורוסיה רוצות את גרינלנד, ואין דבר שדנמרק יכולה לעשות בנידון. נכון לעכשיו יש להן שתי מזחלות כלבים כהגנה, אחת נוספה לאחרונה. רק ארה"ב תחת הנשיא, דונלד ג'יי טראמפ, יכולה לשחק במשחק הזה – ובהצלחה רבה, יש לומר! איש לא ייגע בפיסת האדמה המקודשת הזו, במיוחד מאחר שהביטחון הלאומי של ארה"ב ושל העולם כולו מונח על הכף".
לדבריו, "דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד נסעו לגרינלנד, למטרות שאינן ידועות. זהו מצב מסוכן מאוד לבטיחות, לביטחון ולהישרדות של כוכב הלכת שלנו. מדינות אלו, שמשחקות במשחק המסוכן הזה, הכניסו רמה של סיכון שאינה נסבלת ואינה בת קיימא. לכן, כדי להגן על השלום והביטחון הגלובליים, חיוני שיינקטו צעדים חזקים כדי שהמצב המסוכן הזה יסתיים במהירות וללא כל ספק.
