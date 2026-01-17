כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב

דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, נשא היום נאום בפני אלפי מאמינים בטהראן ובו הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר הבית הלבן בנוגע לגל המחאות והמהומות שפקדו את המדינה בתקופה האחרונה.

במהלך נאומו הגדיר ח'מינאי את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כ"אשם המרכזי" במצב הביטחוני והכלכלי באיראן. "נשיא ארה"ב אחראי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות המופנות נגד האומה האיראנית", הצהיר ח'מינאי ותיאר את טראמפ כ"פושע".

לדבריו, כי בניגוד לאירועי עבר, "בפעם הזו, המאפיין הבולט היה שנשיא ארה"ב עצמו התערב, הצהיר הצהרות, עודד את המתפרעים ואפילו דיבר על מתן תמיכה צבאית [...] ארה"ב הציגה את אלו שיצאו לרחובות להצית אש, לשרוף רכוש ולחולל הרס כאילו הם 'העם האיראני'. זוהי הוצאת דיבה חמורה נגד האומה האיראנית ומעשים אלו מהווים פשע".

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 17 בינואר 2026 | מתוך עמוד ה-X של ח'מינאי

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026
הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

דורון פסקין

  לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

דורון פסקין

טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי

משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

נשיא ארצות הברית דונלד בישיבת קבינט בבית הלבן, 26 באוגוסט 2025
בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן
ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

דורון פסקין

משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות

שתפו: