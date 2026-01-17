ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, נשא היום נאום בפני אלפי מאמינים בטהראן ובו הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר הבית הלבן בנוגע לגל המחאות והמהומות שפקדו את המדינה בתקופה האחרונה.

במהלך נאומו הגדיר ח'מינאי את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כ"אשם המרכזי" במצב הביטחוני והכלכלי באיראן. "נשיא ארה"ב אחראי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות המופנות נגד האומה האיראנית", הצהיר ח'מינאי ותיאר את טראמפ כ"פושע".