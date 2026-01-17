המנהיג העליון של איראן נשא נאום בו התייחס למחאות והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב
דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
ח'מינאי: "טראמפ הוא האחראי המרכזי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות נגד האומה האיראנית"
המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, נשא היום נאום בפני אלפי מאמינים בטהראן ובו הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר הבית הלבן בנוגע לגל המחאות והמהומות שפקדו את המדינה בתקופה האחרונה.
במהלך נאומו הגדיר ח'מינאי את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כ"אשם המרכזי" במצב הביטחוני והכלכלי באיראן. "נשיא ארה"ב אחראי לנפגעים, לנזקים ולהאשמות הכוזבות המופנות נגד האומה האיראנית", הצהיר ח'מינאי ותיאר את טראמפ כ"פושע".
לדבריו, כי בניגוד לאירועי עבר, "בפעם הזו, המאפיין הבולט היה שנשיא ארה"ב עצמו התערב, הצהיר הצהרות, עודד את המתפרעים ואפילו דיבר על מתן תמיכה צבאית [...] ארה"ב הציגה את אלו שיצאו לרחובות להצית אש, לשרוף רכוש ולחולל הרס כאילו הם 'העם האיראני'. זוהי הוצאת דיבה חמורה נגד האומה האיראנית ומעשים אלו מהווים פשע".
