לפי הודעת הבית הלבן, התוכנית מבוססת על הפרדה בין ניהול שוטף של הרצועה לבין פיקוח כלכלי ומדיני. שר החוץ הטורקי, לצד נציג ישראלי, ייקחו חלק במועצה הביצועית של עזה – גוף נוסף שיסייע בניהול השוטף

דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

הבית הלבן הכריז על הקמת מועצת השלום וועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה

הבית הלבן הודיע הלילה על הקמת "מועצת השלום" ועל ייסוד "הוועדה הטכנוקרטית" לניהול רצועת עזה. מההודעה עולה כי התוכנית מבוססת על הפרדה בין הניהול האזרחי השוטף בשטח לבין פיקוח מדיני וכלכלי עליון ברמה הבין-לאומית.

לפי הבית הלבן, אלו פרטי התוכנית:

• הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG) – המכונה גם ועדת הטכנוקרטים: גוף מקצועי המורכב מאנשי מקצוע, שתפקידו לפקח על שיקום השירותים הציבוריים הבסיסיים ולייצב את שגרת החיים ברצועה. בראש הוועדה יעמוד ד"ר עלי שעת', שהוצג כטכנוקרט מוערך המיועד להוביל את תהליך הקמתם מחדש של המוסדות האזרחיים.

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026

העיר ג'באליה בצפון רצועת עזה, 10 בינואר 2026 | צילום: y Bashar Taleb / AFP via Getty Images

