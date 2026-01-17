טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל הלילה על ידי עיתונאים האם ישראלים או מנהיגים ערבים שכנעו אותו להימנע מתקיפה באיראן, והשיב: "אף אחד לא שכנע אותי – אני שכנעתי את עצמי. אתמול היו מתוכננות יותר מ-800 תליות. הם ביטלו אותן. זה השפיע עליי מאוד".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט שבו הודה להנהגה האיראנית על ביטול ההוצאות להורג, וכתב: "אני מכבד מאוד. תודה".