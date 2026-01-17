טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי
טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל הלילה על ידי עיתונאים האם ישראלים או מנהיגים ערבים שכנעו אותו להימנע מתקיפה באיראן, והשיב: "אף אחד לא שכנע אותי – אני שכנעתי את עצמי. אתמול היו מתוכננות יותר מ-800 תליות. הם ביטלו אותן. זה השפיע עליי מאוד".
בהמשך פרסם טראמפ פוסט שבו הודה להנהגה האיראנית על ביטול ההוצאות להורג, וכתב: "אני מכבד מאוד. תודה".
במקביל, דיווחים מאיראן מצביעים על היחלשות המחאה ברחובות בעקבות דיכוי אלים מצד המשטר. לפי סוכנות AP, בטהראן לא דווח אתמול על הפגנות כלל. עם זאת, הקו התקיף של השלטון נמשך. בדרשת יום שישי המרכזית, שנישאה על ידי האייתוללה אחמד ח'אתמי ושודרה ברדיו הממלכתי, נשמעו קריאות מצד המתפללים כגון: "יש להוציא להורג צבועים חמושים!"
