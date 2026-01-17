כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טראמפ אמר כי ביטול ההוצאות להורג השפיע עליו, בעוד דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת המחאה לצד המשך צעדי דיכוי

דורון פסקין | 17 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודה לאיראן על ביטול התליות – מניין ההרוגים במחאה חצה את ה-3,000

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל הלילה על ידי עיתונאים האם ישראלים או מנהיגים ערבים שכנעו אותו להימנע מתקיפה באיראן, והשיב: "אף אחד לא שכנע אותי – אני שכנעתי את עצמי. אתמול היו מתוכננות יותר מ-800 תליות. הם ביטלו אותן. זה השפיע עליי מאוד".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט שבו הודה להנהגה האיראנית על ביטול ההוצאות להורג, וכתב: "אני מכבד מאוד. תודה".

במקביל, דיווחים מאיראן מצביעים על היחלשות המחאה ברחובות בעקבות דיכוי אלים מצד המשטר. לפי סוכנות AP, בטהראן לא דווח אתמול על הפגנות כלל. עם זאת, הקו התקיף של השלטון נמשך. בדרשת יום שישי המרכזית, שנישאה על ידי האייתוללה אחמד ח'אתמי ושודרה ברדיו הממלכתי, נשמעו קריאות מצד המתפללים כגון: "יש להוציא להורג צבועים חמושים!"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026 | צילום: Alex Wong/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

נשיא ארצות הברית דונלד בישיבת קבינט בבית הלבן, 26 באוגוסט 2025
בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן
ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

דורון פסקין

משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images
בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

דורון פסקין

טראמפ נשאל הלילה בריאיון לרויטרס מדוע טרם הושגה פריצת דרך במגעים והשיב: "זלנסקי". ויטקוף וקושנר עשויים להגיע בקרוב למוסקבה לפגישה עם פוטין

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לאחר פגישתם עם שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק, 14 בינואר 2026
ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד

אורן שלום

שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק נפגשו אתמול בבית הלבן עם מזכיר המדינה האמריקני וסגן נשיא ארה"ב, זאת על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב בנוגע להשגת בעלות או שליטה על גרינלנד

שתפו: