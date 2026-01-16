כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק