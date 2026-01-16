תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם
צוות מגזין אפוק | 16 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה
שב"כ ומשטרת ישראל מסרו כי עצרו במהלך השבועות האחרונים את ראניה דנדן, אזרחית ישראלית בת 51 מקריית מוצקין, בחשד לפעילות מטעם חמאס בשטח ישראל.
מחקירתה עלה כי היא פעלה עבור חמאס מתוך רצון לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל, על רקע המלחמה המתנהלת, ובכך לקחת חלק בסיוע לקידום מטרות ארגון הטרור.
עוד נמצא כי במסגרת פעילותה סייעה להפעלת פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם, שנועדו להפיץ מידע כוזב במטרה לזרוע פחד בחברה הישראלית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו