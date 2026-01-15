ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד

בעקבות פגישה שנערכה אתמול בבית הלבן, הודיעו שרי החוץ של דנמרק ושל גרינלנד כי סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר, יחד עם ארה"ב, במטרה לדון בסוגיות הקשורות לעתיד האי.

גרינלנד היא טריטוריה אוטונומית השייכת לדנמרק, ונכללת במסגרת ברית נאט"ו. עם זאת, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שב והביע בשנים האחרונות עניין ברכישת גרינלנד או בהחלת שליטה אמריקנית כלשהי על האי.