שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק נפגשו אתמול בבית הלבן עם מזכיר המדינה האמריקני וסגן נשיא ארה"ב, זאת על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב בנוגע להשגת בעלות או שליטה על גרינלנד
ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד
בעקבות פגישה שנערכה אתמול בבית הלבן, הודיעו שרי החוץ של דנמרק ושל גרינלנד כי סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר, יחד עם ארה"ב, במטרה לדון בסוגיות הקשורות לעתיד האי.
גרינלנד היא טריטוריה אוטונומית השייכת לדנמרק, ונכללת במסגרת ברית נאט"ו. עם זאת, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שב והביע בשנים האחרונות עניין ברכישת גרינלנד או בהחלת שליטה אמריקנית כלשהי על האי.
בפגישה בבית הלבן השתתפו סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, אשר אירחו את שר החוץ הדני, לארס לוקה ראסמוסן, ואת שרת החוץ של גרינלנד, ויוויאן מוצפלדט, לדיון בסוגיה.
