עלי שעת' הוא המועמד המוביל לראשות ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

לאחר שנשיא ארה"ב אמר אתמול לכתבים כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק", ירדו מחירי הנפט ביותר מ-2% במסחר באסיה, בעקבות מה שהסתמן כריסון מסוים של החשש מהסלמה. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הוא הציג קו מעט שונה בריאיון לרויטרס