על רקע ההכרזה על המעבר לשלב השני בתוכניתו של טראמפ, הודיעו המתווכות על הקמת הוועדה, וציינו כי בכיר הרשות הפלסטינית נחשב למועמד בעל הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בראשה
יוני בן מנחם | 15 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
עלי שעת' הוא המועמד המוביל לראשות ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה
מצרים, קטאר וטורקיה הודיעו אתמול על הקמת ועדת טכנוקרטים פלסטינית שתנהל את רצועת עזה. לטענתן, המועמד המוביל לעמוד בראש הוועדה הוא עלי שעת', בכיר הרשות הפלסטינית.
ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שהשליח האמריקני סטיב ויטקוף הכריז, בשם הנשיא דונלד טראמפ, על "השקת השלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום הסכסוך בעזה”, הכוללת 20 סעיפים.
לדברי ויטקוף, התוכנית עוברת משלב הפסקת האש לשלב של פירוז נשק, הקמת שלטון טכנוקרטי ושיקום תשתיות הרצועה. במסגרת זו, אמורה לקום ועדת טכנוקרטים שתנהל את ענייני הממשל וחיי האזרחים בעזה, ומיועדת להחליף את שלטון חמאס.
