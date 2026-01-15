טראמפ: "יתכן שהמשטר האיראני יקרוס תחת לחץ המחאה"

הלילה המשיך נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשדר מסר כפול בכל הנוגע לאיראן. מצד אחד איתות על ניסיון להוריד להבות ולהמתין להתפתחויות, ומצד שני השארת האופציה הצבאית על השולחן – לצד רמיזות על עתיד המשטר בטהראן.

אתמול אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק. הוא נפסק, ואין שום תוכנית להוצאות להורג – לא להוצאה להורג אחת ולא להוצאות להורג. כך נאמר לי ממקור מהימן. נברר זאת".