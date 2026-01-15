כניסה
לאחר שנשיא ארה"ב אמר אתמול לכתבים כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק", ירדו מחירי הנפט ביותר מ-2% במסחר באסיה, בעקבות מה שהסתמן כריסון מסוים של החשש מהסלמה. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הוא הציג קו מעט שונה בריאיון לרויטרס

דורון פסקין | 15 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "יתכן שהמשטר האיראני יקרוס תחת לחץ המחאה"

הלילה המשיך נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשדר מסר כפול בכל הנוגע לאיראן. מצד אחד איתות על ניסיון להוריד להבות ולהמתין להתפתחויות, ומצד שני השארת האופציה הצבאית על השולחן – לצד רמיזות על עתיד המשטר בטהראן.

אתמול אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק. הוא נפסק, ואין שום תוכנית להוצאות להורג – לא להוצאה להורג אחת ולא להוצאות להורג. כך נאמר לי ממקור מהימן. נברר זאת".

עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הציג טראמפ קו בעל טון שונה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס, ואמר כי "יתכן שהמשטר בטהראן יקרוס תחת לחץ המחאה", והוסיף כי "כל משטר יכול להיכשל". במקביל, כשנשאל על רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון החי בגלות, השיב כי הוא "נראה נחמד", אך ציין שאינו יודע כיצד יתקבל "בתוך המדינה שלו" והאם הציבור באיראן יקבל אותו כמנהיג.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
מטוסים בבסיס חיל האוויר אל-עודייד, 8 ביולי 2021
על רקע המתיחות סביב איראן: ארה"ב ובריטניה משנות היערכות באזור

צוות מגזין אפוק

המשרד לתקשורת של ממשלת קטאר אישר כי חלק מאנשי הצוות עוזבים את הבסיס האמריקני אל-עודייד; בסקיי ניוז דווח כי משרד ההגנה הבריטי החל להוציא חלק מכוחותיו מבסיס באזור

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 18 ביולי 2024
ויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה

דורון פסקין

שליחו של טראמפ למזרח התיכון הצהיר רשמית על "מעבר מהפסקת אש – לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום". מוקדם יותר הודיע שר החוץ המצרי כי הושגה הסכמה על שמותיהם של חברי ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

בירת גרינלד, נואוק, 13 במאץ 2025
טראמפ: "גרינלנד חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס לחשיבות של גרינלנד לביטחון הלאומי וטען: "נאט"ו הופכת להרבה יותר אימתנית ויעילה כאשר גרינלנד נמצאת בידי ארה"ב"

כוחות המשטר הסורי בחלב, 10 בינואר 2026
המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני

דורון פסקין

המשטר הסורי הכריז על האזור ממזרח לחלב כשטח צבאי סגור וקרא לכוחות חמושים לסגת מזרחה

בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022
דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

אורן שלום

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

יוני בן מנחם

אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

