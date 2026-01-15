לאחר שנשיא ארה"ב אמר אתמול לכתבים כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק", ירדו מחירי הנפט ביותר מ-2% במסחר באסיה, בעקבות מה שהסתמן כריסון מסוים של החשש מהסלמה. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הוא הציג קו מעט שונה בריאיון לרויטרס
דורון פסקין | 15 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: "יתכן שהמשטר האיראני יקרוס תחת לחץ המחאה"
הלילה המשיך נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לשדר מסר כפול בכל הנוגע לאיראן. מצד אחד איתות על ניסיון להוריד להבות ולהמתין להתפתחויות, ומצד שני השארת האופציה הצבאית על השולחן – לצד רמיזות על עתיד המשטר בטהראן.
אתמול אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק. הוא נפסק, ואין שום תוכנית להוצאות להורג – לא להוצאה להורג אחת ולא להוצאות להורג. כך נאמר לי ממקור מהימן. נברר זאת".
עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הציג טראמפ קו בעל טון שונה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס, ואמר כי "יתכן שהמשטר בטהראן יקרוס תחת לחץ המחאה", והוסיף כי "כל משטר יכול להיכשל". במקביל, כשנשאל על רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון החי בגלות, השיב כי הוא "נראה נחמד", אך ציין שאינו יודע כיצד יתקבל "בתוך המדינה שלו" והאם הציבור באיראן יקבל אותו כמנהיג.
