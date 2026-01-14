על רקע המתיחות סביב איראן: ארה"ב ובריטניה משנות היערכות באזור

המתיחות סביב איראן נמשכת על רקע שורת צעדים העשויים להעיד על היערכות אפשרית של ארה"ב ובעלות בריתה – הן לקראת אפשרות של פעולה צבאית והן לקראת תרחיש של תגובה איראנית נגד נכסים אמריקניים באזור.

בקטאר אישר הערב המשרד הבין-לאומי לתקשורת של ממשלת קטאר כי "חלק מאנשי הצוות" עוזבים את בסיס חיל האוויר אל-עודייד, המשמש את צבא ארה"ב. בהודעה הרשמית הוגדר המהלך כתגובה ל"מתיחות האזורית הנוכחית", ונמסר כי דוחא "מיישמת את כל האמצעים הדרושים" להגנה על תושבים ותשתיות קריטיות.