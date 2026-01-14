המשרד לתקשורת של ממשלת קטאר אישר כי חלק מאנשי הצוות עוזבים את הבסיס האמריקני אל-עודייד; בסקיי ניוז דווח כי משרד ההגנה הבריטי החל להוציא חלק מכוחותיו מבסיס באזור
14 בינואר 2026
על רקע המתיחות סביב איראן: ארה"ב ובריטניה משנות היערכות באזור
המתיחות סביב איראן נמשכת על רקע שורת צעדים העשויים להעיד על היערכות אפשרית של ארה"ב ובעלות בריתה – הן לקראת אפשרות של פעולה צבאית והן לקראת תרחיש של תגובה איראנית נגד נכסים אמריקניים באזור.
בקטאר אישר הערב המשרד הבין-לאומי לתקשורת של ממשלת קטאר כי "חלק מאנשי הצוות" עוזבים את בסיס חיל האוויר אל-עודייד, המשמש את צבא ארה"ב. בהודעה הרשמית הוגדר המהלך כתגובה ל"מתיחות האזורית הנוכחית", ונמסר כי דוחא "מיישמת את כל האמצעים הדרושים" להגנה על תושבים ותשתיות קריטיות.
לפי דיווחים מוקדמים יותר היום, הפנטגון החל להזיז כוחות וציוד מהבסיס כאמצעי זהירות, בזמן שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוקל את צעדיו מול איראן. בסוכנות רויטרס דווח, מפי דיפלומטים, כי חלק מהנוכחים בבסיס שבקטאר התבקשו לעזוב אותו עד שעות הערב. עם זאת, בדיווח הודגש כי מדובר ב"שינוי היערכות" ולא בפינוי מלא של אל-עודייד.
