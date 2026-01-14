כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שליחו של טראמפ למזרח התיכון הצהיר רשמית על "מעבר מהפסקת אש – לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום". מוקדם יותר הודיע שר החוץ המצרי כי הושגה הסכמה על שמותיהם של חברי ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, הצהיר היום על השקת השלב השני בתוכנית השלום לרצועת עזה.

בפוסט שפרסם ב-X כתב ויטקוף: "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מודיעים על השקת שלב שני של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה, מעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום".

ויטקוף פירט כי "השלב השני קובע הקמה של מנהל פלסטיני טכנוקרטי זמני בעזה – הוועדה הלאומית לניהול עזה – ומתחיל את הפירוז והשיקום המלאים של עזה, ובראשם פירוק מנשק של כל גורם שאינו מורשה".

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 18 ביולי 2024

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 18 ביולי 2024 | צילום: Patrick T. Fallon / AFP

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בירת גרינלד, נואוק, 13 במאץ 2025
טראמפ: "גרינלנד חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס לחשיבות של גרינלנד לביטחון הלאומי וטען: נאט"ו הופכת להרבה יותר אימתנית ויעילה כאשר גרינלנד נמצאת בידי ארה"ב"

כוחות המשטר הסורי בחלב, 10 בינואר 2026
המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני

דורון פסקין

המשטר הסורי הכריז על האזור ממזרח לחלב כשטח צבאי סגור וקרא לכוחות חמושים לסגת מזרחה

בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022
דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

אורן שלום

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

יוני בן מנחם

אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022
חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

דורון פסקין

טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

שתפו: