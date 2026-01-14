שליחו של טראמפ למזרח התיכון הצהיר רשמית על "מעבר מהפסקת אש – לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום". מוקדם יותר הודיע שר החוץ המצרי כי הושגה הסכמה על שמותיהם של חברי ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה
דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
ויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה
השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, הצהיר היום על השקת השלב השני בתוכנית השלום לרצועת עזה.
בפוסט שפרסם ב-X כתב ויטקוף: "היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מודיעים על השקת שלב שני של תוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה, מעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום".
ויטקוף פירט כי "השלב השני קובע הקמה של מנהל פלסטיני טכנוקרטי זמני בעזה – הוועדה הלאומית לניהול עזה – ומתחיל את הפירוז והשיקום המלאים של עזה, ובראשם פירוק מנשק של כל גורם שאינו מורשה".
