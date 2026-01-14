ויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה

שליחו של טראמפ למזרח התיכון הצהיר רשמית על "מעבר מהפסקת אש – לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום". מוקדם יותר הודיע שר החוץ המצרי כי הושגה הסכמה על שמותיהם של חברי ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳