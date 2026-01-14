אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא
יוני בן מנחם | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן
אמש כינס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן ובהשלכות האפשריות של תקיפה אמריקנית על ישראל ועל היציבות האזורית.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי בפני השרים הוצגו הערכות באשר לסיכויים לערעור ואף להפלת משטר האייתולות. להערכתם, טראמפ צפוי לקבל החלטה על תקיפה לאחר שהקפיא את המשא ומתן עם טהראן, אולם בשלב זה טרם ידועים עיתוי המהלך והיקפו. לדבריהם, מתקיים תיאום הדוק ומתמשך בנושא בין ארה"ב לישראל.
במקביל, גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי תקיפה אמריקנית רחבת היקף עלולה להביא לשיגור טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל. עם זאת, ישראל ערוכה היטב הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי, גם לאפשרות של פגיעה ביעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם.
