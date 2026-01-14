ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

אמש כינס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן ובהשלכות האפשריות של תקיפה אמריקנית על ישראל ועל היציבות האזורית.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי בפני השרים הוצגו הערכות באשר לסיכויים לערעור ואף להפלת משטר האייתולות. להערכתם, טראמפ צפוי לקבל החלטה על תקיפה לאחר שהקפיא את המשא ומתן עם טהראן, אולם בשלב זה טרם ידועים עיתוי המהלך והיקפו. לדבריהם, מתקיים תיאום הדוק ומתמשך בנושא בין ארה"ב לישראל.