אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

יוני בן מנחם | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

אמש כינס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן ובהשלכות האפשריות של תקיפה אמריקנית על ישראל ועל היציבות האזורית.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי בפני השרים הוצגו הערכות באשר לסיכויים לערעור ואף להפלת משטר האייתולות. להערכתם, טראמפ צפוי לקבל החלטה על תקיפה לאחר שהקפיא את המשא ומתן עם טהראן, אולם בשלב זה טרם ידועים עיתוי המהלך והיקפו. לדבריהם, מתקיים תיאום הדוק ומתמשך בנושא בין ארה"ב לישראל.

במקביל, גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי תקיפה אמריקנית רחבת היקף עלולה להביא לשיגור טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל. עם זאת, ישראל ערוכה היטב הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי, גם לאפשרות של פגיעה ביעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022
חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

דורון פסקין

טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

צוות מגזין אפוק

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023
ראש המיליציה הבולטת בעיראק: נתייצב לצד איראן אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה

דורון פסקין

אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור "כתאייב חיזבאללה", איים כי עימות כזה יהיה "לא קל" עבור ארה"ב והצהיר: "המלחמה על איראן אינה פיקניק אלא אש שאם תוצת, לא תיכבה עד שתשלמו מחיר כבד"

העיר קייב היום
אוקראינה: הפסקות חשמל נרחבות בעקבות מתקפה רוסית; "70% מקייב נותרה ללא אספקת חשמל"

דורון פסקין

מתקפה משולבת הלילה של טילים וכטב"מים פגעה במתקני אנרגיה ברחבי המדינה; חברת החשמל הלאומית מזהירה מגל תקיפות נוסף וניתוקים יזומים

