גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

יוני בן מנחם | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

גל המחאה באיראן נמשך, כשברקע מרחפת האפשרות לפעולה צבאית אמריקנית נגד הרפובליקה האסלאמית.

בישראל עוקבים בדריכות אחר תגובות מדינות ערב הסוניות לאפשרות של קריסת משטר האייתולות. גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי בניגוד לעבר, אז קיוו מדינות ערב, ובראשן סעודיה, לנפילת משטרו של עלי ח'מינאי, הרי שכיום גוברת דווקא הדאגה מהשלכות תרחיש כזה על היציבות האזורית.

לדבריהם, מדינות ערב חוששות כי נפילת המשטר תוביל לאי-יציבות פנימית חמורה באיראן, על רקע המשבר הכלכלי המתמשך, מצב שעלול להביא לפיצול מדיני ואף לאיים על מדינות המפרץ.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022 | צילום: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

