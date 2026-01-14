חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

גל המחאה באיראן נמשך, כשברקע מרחפת האפשרות לפעולה צבאית אמריקנית נגד הרפובליקה האסלאמית.

בישראל עוקבים בדריכות אחר תגובות מדינות ערב הסוניות לאפשרות של קריסת משטר האייתולות. גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי בניגוד לעבר, אז קיוו מדינות ערב, ובראשן סעודיה, לנפילת משטרו של עלי ח'מינאי, הרי שכיום גוברת דווקא הדאגה מהשלכות תרחיש כזה על היציבות האזורית.