טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

מסתמן כי המחאה באיראן נכנסת לימים קריטיים, על רקע אזהרות בין-לאומיות גוברות מפני שימוש בעונש מוות נגד עצורים.

במקביל לאזהרות, דוח עדכני של ארגון זכויות אדם העוקב אחר נפגעי גל המחאה הנוכחי מצביע על עלייה נוספת במספר ההרוגים. לפי דיווח של ארגון HRANA, המתנגד למשטר ומושבו בארה"ב, מניין ההרוגים במחאות עומד כעת על לפחות 2,571 בני אדם. הארגון מדווח גם על יותר מ-18,100 עצורים, נכון לאתמול.

הלילה אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון לרשת CBS, כי ארה"ב תגיב בעוצמה אם המשטר האיראני יתחיל להוציא להורג מפגינים: "ננקוט תגובה חזקה מאוד. אם הם יעשו דבר כזה – ננקוט תגובה חזקה מאוד". דבריו נאמרו על רקע דיווחים שלפיהם איראן צפויה להתחיל לממש גזרי דין מוות נגד מפגינים שנעצרו בגל המחאות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

צוות מגזין אפוק

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023
ראש המיליציה הבולטת בעיראק: נתייצב לצד איראן אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה

דורון פסקין

אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור "כתאייב חיזבאללה", איים כי עימות כזה יהיה "לא קל" עבור ארה"ב והצהיר: "המלחמה על איראן אינה פיקניק אלא אש שאם תוצת, לא תיכבה עד שתשלמו מחיר כבד"

העיר קייב היום
אוקראינה: הפסקות חשמל נרחבות בעקבות מתקפה רוסית; "70% מקייב נותרה ללא אספקת חשמל"

דורון פסקין

מתקפה משולבת הלילה של טילים וכטב"מים פגעה במתקני אנרגיה ברחבי המדינה; חברת החשמל הלאומית מזהירה מגל תקיפות נוסף וניתוקים יזומים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
בכירים בירושלים מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו ויחליט לתקוף באיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי כדי שגל המחאה יערער באמת את יציבות השלטון, עליו להיות מלווה בלחץ צבאי חיצוני משמעותי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 22 בדצמבר 2025
ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; סין גינתה את הטלת המכסים האמריקניים

דורון פסקין

הלילה הודיע נשיא ארה"ב על הטלת מכס של 25% על כל מדינה שעושה עסקים עם איראן. הנפגעות העיקריות: סין, טורקיה ורוסיה. דוברת הבית הלבן אמרה הלילה כי האופציה הצבאית עדיין על השולחן. HRANA דיווחה: 646 נהרגו במחאות לצד דיווחים על 579 מקרי מוות נוספים שלא אומתו

