דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

מסתמן כי המחאה באיראן נכנסת לימים קריטיים, על רקע אזהרות בין-לאומיות גוברות מפני שימוש בעונש מוות נגד עצורים.

במקביל לאזהרות, דוח עדכני של ארגון זכויות אדם העוקב אחר נפגעי גל המחאה הנוכחי מצביע על עלייה נוספת במספר ההרוגים. לפי דיווח של ארגון HRANA, המתנגד למשטר ומושבו בארה"ב, מניין ההרוגים במחאות עומד כעת על לפחות 2,571 בני אדם. הארגון מדווח גם על יותר מ-18,100 עצורים, נכון לאתמול.