טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"
דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד
מסתמן כי המחאה באיראן נכנסת לימים קריטיים, על רקע אזהרות בין-לאומיות גוברות מפני שימוש בעונש מוות נגד עצורים.
במקביל לאזהרות, דוח עדכני של ארגון זכויות אדם העוקב אחר נפגעי גל המחאה הנוכחי מצביע על עלייה נוספת במספר ההרוגים. לפי דיווח של ארגון HRANA, המתנגד למשטר ומושבו בארה"ב, מניין ההרוגים במחאות עומד כעת על לפחות 2,571 בני אדם. הארגון מדווח גם על יותר מ-18,100 עצורים, נכון לאתמול.
הלילה אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון לרשת CBS, כי ארה"ב תגיב בעוצמה אם המשטר האיראני יתחיל להוציא להורג מפגינים: "ננקוט תגובה חזקה מאוד. אם הם יעשו דבר כזה – ננקוט תגובה חזקה מאוד". דבריו נאמרו על רקע דיווחים שלפיהם איראן צפויה להתחיל לממש גזרי דין מוות נגד מפגינים שנעצרו בגל המחאות.
