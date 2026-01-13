הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

הקבינט המדיני ביטחוני המורחב צפוי להתכנס הערב בירושלים ולדון בהתפתחויות בנוגע לאיראן, על רקע האפשרות שארה"ב תחליט לממש את האיום ולפעול נגד משטר האייתולות, כך על פי גורמים מדיניים בכירים. מספר שעות לאחר מכן צפויה להתכנס בארה"ב המועצה לביטחון לאומי של ממשל טראמפ.

מוקדם יותר כתב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פוסט ב-Truth Social בו קרא למפגינים באיראן להמשיך למחות והבטיח כי "העזרה בדרך".