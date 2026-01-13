כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

צוות מגזין אפוק | 13 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

הקבינט המדיני ביטחוני המורחב צפוי להתכנס הערב בירושלים ולדון בהתפתחויות בנוגע לאיראן, על רקע האפשרות שארה"ב תחליט לממש את האיום ולפעול נגד משטר האייתולות, כך על פי גורמים מדיניים בכירים. מספר שעות לאחר מכן צפויה להתכנס בארה"ב המועצה לביטחון לאומי של ממשל טראמפ.

מוקדם יותר כתב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פוסט ב-Truth Social בו קרא למפגינים באיראן להמשיך למחות והבטיח כי "העזרה בדרך".

על רקע אמירתו של טראמפ, פרסם הסנאטור לינדזי גרהאם, הנחשב למקורב לטראמפ, פוסט ב-X בו התייחס לפעולה אמריקנית אפשרית באיראן. "אין איום גדול יותר על הסדר העולמי מאשר משטר האייתולות הדתי-נאצי של איראן, שרוצח את עמו ללא הבחנה, תומך בטרור בין-לאומי ויש לו דם אמריקני על הידיים", כתב גרהאם.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023
ראש המיליציה הבולטת בעיראק: נתייצב לצד איראן אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה

דורון פסקין

אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור "כתאייב חיזבאללה", איים כי עימות כזה יהיה "לא קל" עבור ארה"ב והצהיר: "המלחמה על איראן אינה פיקניק אלא אש שאם תוצת, לא תיכבה עד שתשלמו מחיר כבד"

העיר קייב היום
אוקראינה: הפסקות חשמל נרחבות בעקבות מתקפה רוסית; "70% מקייב נותרה ללא אספקת חשמל"

דורון פסקין

מתקפה משולבת הלילה של טילים וכטב"מים פגעה במתקני אנרגיה ברחבי המדינה; חברת החשמל הלאומית מזהירה מגל תקיפות נוסף וניתוקים יזומים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
בכירים בירושלים מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו ויחליט לתקוף באיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי כדי שגל המחאה יערער באמת את יציבות השלטון, עליו להיות מלווה בלחץ צבאי חיצוני משמעותי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 22 בדצמבר 2025
ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; סין גינתה את הטלת המכסים האמריקניים

דורון פסקין

הלילה הודיע נשיא ארה"ב על הטלת מכס של 25% על כל מדינה שעושה עסקים עם איראן. הנפגעות העיקריות: סין, טורקיה ורוסיה. דוברת הבית הלבן אמרה הלילה כי האופציה הצבאית עדיין על השולחן. HRANA דיווחה: 646 נהרגו במחאות לצד דיווחים על 579 מקרי מוות נוספים שלא אומתו

בתי מגורים בשלבי בנייה בעיר אוסטין שבטקסס, 17 באפריל 2025
האם רכישת אג"ח על ידי ממשל טראמפ ב-200 מיליארד דולר תוריד את מחירי הדירות?

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען בסוף השבוע כי הורה לרכוש אג"ח מגובות משכנתאות, מהלך שצפוי להוריד את התשואות על האג"ח ולעודד הורדה של ריבית על המשכנתאות. עם זאת, ישנם מספר מכשולים בדרך, ובסופו של דבר – המחיר עשוי דווקא לעלות

שתפו: