גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"
צוות מגזין אפוק | 13 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"
הקבינט המדיני ביטחוני המורחב צפוי להתכנס הערב בירושלים ולדון בהתפתחויות בנוגע לאיראן, על רקע האפשרות שארה"ב תחליט לממש את האיום ולפעול נגד משטר האייתולות, כך על פי גורמים מדיניים בכירים. מספר שעות לאחר מכן צפויה להתכנס בארה"ב המועצה לביטחון לאומי של ממשל טראמפ.
מוקדם יותר כתב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פוסט ב-Truth Social בו קרא למפגינים באיראן להמשיך למחות והבטיח כי "העזרה בדרך".
על רקע אמירתו של טראמפ, פרסם הסנאטור לינדזי גרהאם, הנחשב למקורב לטראמפ, פוסט ב-X בו התייחס לפעולה אמריקנית אפשרית באיראן. "אין איום גדול יותר על הסדר העולמי מאשר משטר האייתולות הדתי-נאצי של איראן, שרוצח את עמו ללא הבחנה, תומך בטרור בין-לאומי ויש לו דם אמריקני על הידיים", כתב גרהאם.
