טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב היום ב-Truth Social: "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!! שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד.

"ביטלתי את כל הפגישות עם גורמים איראניים רשמיים עד שההרג חסר הטעם של מפגינים ייפסק. העזרה בדרך".