נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"
צוות מגזין אפוק | 13 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב היום ב-Truth Social: "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!! שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד.
"ביטלתי את כל הפגישות עם גורמים איראניים רשמיים עד שההרג חסר הטעם של מפגינים ייפסק. העזרה בדרך".
דבריו של טראמפ מגיעים על רקע האיומים האמריקניים לפעול נגד איראן בשל המחאה המתמשכת והצעדים החריפים שנוקט המשטר כדי לדכאה, בהם בין היתר ניתוק המדינה מערוצי תקשורת עם העולם, ככל הנראה במטרה למנוע זרימת מידע החוצה בנוגע להיקף ההפגנות ולאמצעים שבהם נעשה שימוש נגדן.
