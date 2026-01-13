כניסה
אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור "כתאייב חיזבאללה", איים כי עימות כזה יהיה "לא קל" עבור ארה"ב והצהיר: "המלחמה על איראן אינה פיקניק אלא אש שאם תוצת, לא תיכבה עד שתשלמו מחיר כבד"

דורון פסקין | 13 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש המיליציה הבולטת בעיראק: נתייצב לצד איראן אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה

אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור כתאייב חיזבאללה – המיליציה הפרו-איראנית הבולטת בעיראק, פרסם הלילה הודעה שבה הצהיר כי הארגון יתייצב לצד איראן "בכל מצב", אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה. בדבריו הוא איים במפורש כי עימות כזה לא יהיה "קל" עבור וושינגטון.

הצהרתו מגיעה על רקע דיווחים לפיהם ממשל טראמפ שוקל שימוש בכוח צבאי נגד איראן, לנוכח הדיכוי האלים של גל המחאה הנוכחי במדינה. הדברים מעלים את השאלה האם עיראק עלולה להפוך לזירה משנית, אך פעילה, בכל הסלמה בין שתי המדינות.

בהודעה שפורסמה בערוץ הרשמי של הארגון, טען אל-חמידאווי כי "ראש 'חזית השקר' מתקדם בהכנות לפגיעה ברפובליקה האסלאמית של איראן", וכי "החובה הדתית והמוסרית" מחייבת את "הלוחמים" לעמוד לצד העם האיראני.

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

