גורמים בכירים בישראל מעריכים כי כדי שגל המחאה יערער באמת את יציבות השלטון, עליו להיות מלווה בלחץ צבאי חיצוני משמעותי
יוני בן מנחם | 13 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בירושלים מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו ויחליט לתקוף באיראן
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי החלטה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להורות על תקיפה צבאית באיראן – עשויה לחזק את גל המחאה נגד המשטר האיראני ואף לתרום לערעור שלטון האייתולות. הם ציינו כי הם מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו, ובסופו של דבר אכן יקבל החלטה לפעול.
לדבריהם, הצעת ההנהגה האיראנית לממשל טראמפ לחדש את המשא ומתן סביב תוכנית הגרעין נועדה למשוך זמן ולסכל אפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית. עצם ההצעה, כך נטען, מעידה על הלחץ הכבד שבו נתון המשטר נוכח המחאה הפנימית והאיום הצבאי מבחוץ.
אמש התייחסה דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, למתיחות בין וושינגטון לטהראן בעקבות הרג מפגינים נגד המשטר ברפובליקה האסלאמית, ואמרה כי "טראמפ אינו מהסס להפעיל כוח, אך מעדיף תחילה למצות את הערוץ הדיפלומטי". היא אישרה את הדיווחים שלפיהם מתקיימים מגעים עקיפים בין ארה"ב למשטר האיראני.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו