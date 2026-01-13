בכירים בירושלים מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו ויחליט לתקוף באיראן

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי החלטה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להורות על תקיפה צבאית באיראן – עשויה לחזק את גל המחאה נגד המשטר האיראני ואף לתרום לערעור שלטון האייתולות. הם ציינו כי הם מקווים שטראמפ לא ישנה את דעתו, ובסופו של דבר אכן יקבל החלטה לפעול.

לדבריהם, הצעת ההנהגה האיראנית לממשל טראמפ לחדש את המשא ומתן סביב תוכנית הגרעין נועדה למשוך זמן ולסכל אפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית. עצם ההצעה, כך נטען, מעידה על הלחץ הכבד שבו נתון המשטר נוכח המחאה הפנימית והאיום הצבאי מבחוץ.