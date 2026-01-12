כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקצין נורה למוות באזור אל-מוואסי; מנהיג המיליציה, שלטענת חמאס משתפת פעולה עם ישראל: “כל מי שעובד עבור חמאס דינו להיות מחוסל"

דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

מיליציה פלסטינית חיסלה קצין בכיר בחמאס בלב ח'אן יונס

מיליציה פלסטינית, שלטענת חמאס פועל בשיתוף פעולה עם ישראל, הודיע היום כי חיסל קצין בכיר במשטרת חמאס בדרום רצועת עזה.

בהודעה שפרסם משרד הפנים שבשליטת חמאס נמסר כי ראש מחלקת החקירות של משטרת ח'אן יונס, בדרגת מקדם (סגן-אלוף), מחמוד אחמד אל-אסטל, נרצח לאחר שנורה באזור אל-מוואסי.

לפי דיווחים מהרצועה, הירי בוצע מתוך רכב שבו שהו מספר אנשים, שהוגדרו על ידי מקורות מקומיים כ"סוכני הכיבוש הישראלי". בהודעת חמאס נמסר כי כוחות הביטחון פתחו בחקירת האירוע ופועלים לאיתור האחראים.

אזור אל-מוואסי בחאן יונס, 13 ביולי 2024

אזור אל-מוואסי בח'אן יונס, 13 ביולי 2024 | צילום: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, 10 בדצמבר 2025
חקירה פלילית נפתחה נגד הפדרל ריזרב בחשד לאי סדרים כספיים בשיפוץ מבנה של הבנק

דורון פסקין

יו"ר הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, טוען כי החקירה היא חלק מהקשר רחב יותר של איומים ולחצים מצד הממשל בנוגע לגובה הריבית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025
בכירים בישראל מעריכים: סבירות גבוהה שממשל טראמפ ינקוט בימים הקרובים פעולות נגד איראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מנקודת מבטו של טראמפ, המשטר האיראני כבר חצה את הקו האדום, וכעת הוא מחפש את האופציה האפקטיבית ביותר לפגוע בו. גורמי מודיעין מעריכים כי התמיכה הפומבית של טראמפ וקריאותיו של בנו של השאה העצימו את גל המחאה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בינואר 2026
טראמפ: איראן רוצה לנהל משא ומתן, אך יתכן שניאלץ לפעול עוד קודם לכן

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר הלילה כי איראן יצרה קשר ביום שבת האחרון. לדבריו, הממשל האמריקני שוקל "אפשרויות חזקות מאוד". על האיומים של איראן להגיב למתקפה אמריקנית הוא אמר: "אם הם יעשו זאת – נפגע בהם ברמות שהם מעולם לא נפגעו קודם לכן". במקביל, משמרות המהפכה אישרו כי "מאות אנשים" נהרגו במחאות

מפגינים בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווח: לפחות 544 הרוגים במחאות באיראן; פזשכיאן מאשים את ישראל וארה"ב

דורון פסקין

לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, יותר מ-10,600 אזרחים נעצרו מאז פרוץ המחאה, עם עדויות למעצרים אלימים והחזקת עצורים בתנאים קשים

השופט הפדרלי אלווין הלרסטין
"צדק, צדק תרדוף" – השופט היהודי שמנהל את משפט מדורו

דורון פסקין

בגיל 92, עם אמונה דתית מוצהרת ורקורד עשיר, אלווין הלרסטין מוביל את ההליך הפלילי נגד נשיא ונצואלה בבית משפט פדרלי בניו יורק

אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026
בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

דורון פסקין

לאחר הקרבות בעיר בשבוע שעבר, הודיעו הרשויות כי כוחות המיליציה הכורדית יצאו מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי כוחות ביטחון הפנים של המשטר החלו להיפרס בשטח

שתפו: