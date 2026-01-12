מיליציה פלסטינית חיסלה קצין בכיר בחמאס בלב ח'אן יונס

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מנקודת מבטו של טראמפ, המשטר האיראני כבר חצה את הקו האדום, וכעת הוא מחפש את האופציה האפקטיבית ביותר לפגוע בו. גורמי מודיעין מעריכים כי התמיכה הפומבית של טראמפ וקריאותיו של בנו של השאה העצימו את גל המחאה