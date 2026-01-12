הקצין נורה למוות באזור אל-מוואסי; מנהיג המיליציה, שלטענת חמאס משתפת פעולה עם ישראל: “כל מי שעובד עבור חמאס דינו להיות מחוסל"
דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
מיליציה פלסטינית חיסלה קצין בכיר בחמאס בלב ח'אן יונס
מיליציה פלסטינית, שלטענת חמאס פועל בשיתוף פעולה עם ישראל, הודיע היום כי חיסל קצין בכיר במשטרת חמאס בדרום רצועת עזה.
בהודעה שפרסם משרד הפנים שבשליטת חמאס נמסר כי ראש מחלקת החקירות של משטרת ח'אן יונס, בדרגת מקדם (סגן-אלוף), מחמוד אחמד אל-אסטל, נרצח לאחר שנורה באזור אל-מוואסי.
לפי דיווחים מהרצועה, הירי בוצע מתוך רכב שבו שהו מספר אנשים, שהוגדרו על ידי מקורות מקומיים כ"סוכני הכיבוש הישראלי". בהודעת חמאס נמסר כי כוחות הביטחון פתחו בחקירת האירוע ופועלים לאיתור האחראים.
