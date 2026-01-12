כניסה
יו"ר הבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, טוען כי החקירה היא חלק מהקשר רחב יותר של איומים ולחצים מצד הממשל בנוגע לגובה הריבית

דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

חקירה פלילית נפתחה נגד הפדרל ריזרב בחשד לאי סדרים כספיים בשיפוץ מבנה של הבנק

יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, הודיע הלילה בסרטון שפרסם באתר הבנק כי נפתחה חקירה פלילית נגד הבנק, בחשד לאי-סדרים כספיים בפרויקט שיפוץ מבנה של הבנק.

לדבריו, משרד המשפטים האמריקני העביר לפדרל ריזרב זימונים של "חבר מושבעים גדול", תוך איום בהעמדה לדין פלילי. זימון מסוג זה מהווה דרישה משפטית מחייבת למסירת מסמכים, ולעיתים גם למתן עדות, במסגרת חקירה פלילית פדרלית. חבר מושבעים גדול הוא גוף אזרחי הבוחן את חומרי החקירה ומכריע אם קיים בסיס להגשת כתב אישום, אך אינו מנהל משפט ואינו קובע אשמה.

פאוול ציין כי החקירה מתמקדת בעדות שמסר ביוני האחרון לוועדת הבנקאות של הסנאט, בנוגע לפרויקט שיפוץ רב-שנתי של בנייני משרדים היסטוריים של הפד בוושינגטון.

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, 10 בדצמבר 2025

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, 10 בדצמבר 2025 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

