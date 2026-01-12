בכירים בישראל מעריכים: סבירות גבוהה שממשל טראמפ ינקוט בימים הקרובים פעולות נגד איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי הם מעריכים בסבירות גבוהה שממשל טראמפ ינקוט בימים הקרובים פעולות נגד איראן כדי לסייע למפגינים נגד המשטר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה לכתבים כי "אנחנו בוחנים אפשרויות חזקות מאוד" בכל הנוגע לאיראן, והוסיף כי הוא וצבא ארה"ב עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות והמחאות נגד המשטר.