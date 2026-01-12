כניסה
גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מנקודת מבטו של טראמפ, המשטר האיראני כבר חצה את הקו האדום, וכעת הוא מחפש את האופציה האפקטיבית ביותר לפגוע בו. גורמי מודיעין מעריכים כי התמיכה הפומבית של טראמפ וקריאותיו של בנו של השאה העצימו את גל המחאה

יוני בן מנחם | 12 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בכירים בישראל מעריכים: סבירות גבוהה שממשל טראמפ ינקוט בימים הקרובים פעולות נגד איראן

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי הם מעריכים בסבירות גבוהה שממשל טראמפ ינקוט בימים הקרובים פעולות נגד איראן כדי לסייע למפגינים נגד המשטר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה לכתבים כי "אנחנו בוחנים אפשרויות חזקות מאוד" בכל הנוגע לאיראן, והוסיף כי הוא וצבא ארה"ב עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות והמחאות נגד המשטר.

במקביל, גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי ישראל מקיימת קשר הדוק ורציף עם הממשל האמריקני. להערכתם, מנקודת מבטו של טראמפ, המשטר האיראני כבר חצה את הקו האדום, וכעת הוא מחפש את האופציה האפקטיבית ביותר לפגוע בו. במוצאי שבת קיים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחה בנושא עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

