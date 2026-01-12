כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב אמר הלילה כי איראן יצרה קשר ביום שבת האחרון. לדבריו, הממשל האמריקני שוקל "אפשרויות חזקות מאוד". על האיומים של איראן להגיב למתקפה אמריקנית הוא אמר: "אם הם יעשו זאת – נפגע בהם ברמות שהם מעולם לא נפגעו קודם לכן". במקביל, משמרות המהפכה אישרו כי "מאות אנשים" נהרגו במחאות

דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: איראן רוצה לנהל משא ומתן, אך יתכן שניאלץ לפעול עוד קודם לכן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה כי מנהיגי המשטר האיראני פנו לממשל האמריקני במטרה להיכנס למשא ומתן בין המדינות.

בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", במהלך טיסה מפלורידה לוושינגטון הבירה, סיפר טראמפ כי ההנהגה האיראנית יצרה קשר עם ארה"ב כבר ביום שבת האחרון: "מנהיגי איראן התקשרו אתמול כדי לנהל משא ומתן", אמר טראמפ, והוסיף: "אני חושב שהם עייפים מלהיות מוכים על ידי ארה"ב. איראן רוצה לנהל משא ומתן".

לדבריו, "ייתכן שניפגש איתם. כלומר, מתוכננת פגישה, אך ייתכן שנצטרך לפעול, בגלל מה שקורה, לפני הפגישה". טראמפ ציין כי ממשלו עוקב מקרוב אחר המצב באיראן ושוקל "אפשרויות חזקות מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בינואר 2026 | צילום: Samuel Corum/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מפגינים בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווח: לפחות 544 הרוגים במחאות באיראן; פזשכיאן מאשים את ישראל וארה"ב

דורון פסקין

לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, יותר מ-10,600 אזרחים נעצרו מאז פרוץ המחאה, עם עדויות למעצרים אלימים והחזקת עצורים בתנאים קשים

השופט הפדרלי אלווין הלרסטין
"צדק, צדק תרדוף" – השופט היהודי שמנהל את משפט מדורו

דורון פסקין

בגיל 92, עם אמונה דתית מוצהרת ורקורד עשיר, אלווין הלרסטין מוביל את ההליך הפלילי נגד נשיא ונצואלה בבית משפט פדרלי בניו יורק

אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026
בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

דורון פסקין

לאחר הקרבות בעיר בשבוע שעבר, הודיעו הרשויות כי כוחות המיליציה הכורדית יצאו מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי כוחות ביטחון הפנים של המשטר החלו להיפרס בשטח

נשיא ארה״ב, דונלד טרמאפ, 3 בינואר 2026
המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח: טראמפ יכריז השבוע על הקמת מועצת השלום

יוני בן מנחם

בחבח טען בעיתון א-שרק אלאווסט כי קיימת הסכמה ישראלית עקרונית הן להקמת הוועדה והן לגבי הרכב המועצה הטכנוקרטית. לדבריו, המדינות שאמורות להרכיב את מועצת השלום הן ארה"ב, בריטניה, גרמניה, איטליה, קטאר, איחוד האמירויות ומצרים

דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026
ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

דורון פסקין

לפי הודעת מחלקת המדינה, קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב

תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"

שתפו: