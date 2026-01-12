נשיא ארה"ב אמר הלילה כי איראן יצרה קשר ביום שבת האחרון. לדבריו, הממשל האמריקני שוקל "אפשרויות חזקות מאוד". על האיומים של איראן להגיב למתקפה אמריקנית הוא אמר: "אם הם יעשו זאת – נפגע בהם ברמות שהם מעולם לא נפגעו קודם לכן". במקביל, משמרות המהפכה אישרו כי "מאות אנשים" נהרגו במחאות
דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: איראן רוצה לנהל משא ומתן, אך יתכן שניאלץ לפעול עוד קודם לכן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה כי מנהיגי המשטר האיראני פנו לממשל האמריקני במטרה להיכנס למשא ומתן בין המדינות.
בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", במהלך טיסה מפלורידה לוושינגטון הבירה, סיפר טראמפ כי ההנהגה האיראנית יצרה קשר עם ארה"ב כבר ביום שבת האחרון: "מנהיגי איראן התקשרו אתמול כדי לנהל משא ומתן", אמר טראמפ, והוסיף: "אני חושב שהם עייפים מלהיות מוכים על ידי ארה"ב. איראן רוצה לנהל משא ומתן".
לדבריו, "ייתכן שניפגש איתם. כלומר, מתוכננת פגישה, אך ייתכן שנצטרך לפעול, בגלל מה שקורה, לפני הפגישה". טראמפ ציין כי ממשלו עוקב מקרוב אחר המצב באיראן ושוקל "אפשרויות חזקות מאוד".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו