ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה אזהרת מסע בה קראה לאזרחים אמריקנים השוהים בוונצואלה "לעזוב מיד" את המדינה, תוך המלצה להימנע מכל נסיעה אליה.

בהודעה צוין כי ונצואלה ממשיכה להיות מדורגת ברמת האזהרה הגבוהה ביותר – "רמה 4: לא לנסוע", בשל שורה של איומים חמורים הנשקפים לאזרחים אמריקנים, ובהם מעצרים שרירותיים, טרור, חטיפות, פשיעה אלימה, אי-שקט אזרחי ומערכת בריאות לקויה.