כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי הודעת מחלקת המדינה, קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב

דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה אזהרת מסע בה קראה לאזרחים אמריקנים השוהים בוונצואלה "לעזוב מיד" את המדינה, תוך המלצה להימנע מכל נסיעה אליה.

בהודעה צוין כי ונצואלה ממשיכה להיות מדורגת ברמת האזהרה הגבוהה ביותר – "רמה 4: לא לנסוע", בשל שורה של איומים חמורים הנשקפים לאזרחים אמריקנים, ובהם מעצרים שרירותיים, טרור, חטיפות, פשיעה אלימה, אי-שקט אזרחי ומערכת בריאות לקויה.

עוד נמסר כי "מצב הביטחון בוונצואלה נותר נזיל", וכי קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב.

דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026

דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026 | צילום: Carlos Becerra/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007
בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

יוני בן מנחם

לדברי גורמי ביטחון בכירים, יתכן כי המשטר ינסה להכיל את המחאה עד אמצע פברואר, אז צפוי להתחיל הרמדאן, מתוך הערכה כי הצום יביא לירידה בהיקף המחאות

המחאות באיראן, 8 בינואר 2026
המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית

דורון פסקין

מפגינים בטהראן, משהד וכרג' העלו באש כלי רכב ומתקנים המזוהים עם המשטר; הצבא בהודעה רשמית: "האויב פועל בתמיכה וגיבוי של המשטר הציוני וקבוצות טרור ואופוזיציה"

אוטובוסים הממתינים לפינוי אנשי ה-SDF מחלב
לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש

דורון פסקין

לפי הודעת משרד ההגנה, כוחות ה-SDF הכורדים יעזבו את העיר. בסוריה דווח על 25 אזרחים שנהרגו בקרבות

תיעוד מפגיעה בבניין מגורים בקייב, 9 בינואר 2025
ארבעה הרוגים במתקפה רוסית על קייב; נעשה שימוש בטיל אורשניק

דורון פסקין

רוסיה הודיעה כי התקיפה בוצעה כנקמה על ניסיון הפגיעה במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בחודש שעבר, תקיפה שאוקראינה מכחישה

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"

דורון פסקין

בצל גל המחאה ברחבי איראן, נשא המנהיג העליון של איראן נאום מול קהל תומכיו: "ישנם פורעים שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני על ידי ונדליזם של רכוש ציבורי במדינתם"

שתפו: