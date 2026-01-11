בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

גל המחאה באיראן נכנס לשבוע השלישי, בעוד קמפיין הדיכוי של המשטר הולך ומתרחב. דיווחים שונים מצביעים על מספר גבוה של הרוגים ופצועים מירי כוחות הביטחון, אולם בשל השבתת האינטרנט בידי השלטונות קשה לאמת את הנתונים.

במקביל להימשכות ההפגנות בטהראן ובערים נוספות, מעלה המשטר האיראני את רף האיומים הביטחוניים והמשפטיים. משמרות המהפכה הזהירו אמש כי שמירת הביטחון היא "קו אדום", ואילו צבא איראן הודיע כי יפעל להגנת רכוש הציבור.