לדברי גורמי ביטחון בכירים, יתכן כי המשטר ינסה להכיל את המחאה עד אמצע פברואר, אז צפוי להתחיל הרמדאן, מתוך הערכה כי הצום יביא לירידה בהיקף המחאות

צוות מגזין אפוק | 11 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

גל המחאה באיראן נכנס לשבוע השלישי, בעוד קמפיין הדיכוי של המשטר הולך ומתרחב. דיווחים שונים מצביעים על מספר גבוה של הרוגים ופצועים מירי כוחות הביטחון, אולם בשל השבתת האינטרנט בידי השלטונות קשה לאמת את הנתונים.

במקביל להימשכות ההפגנות בטהראן ובערים נוספות, מעלה המשטר האיראני את רף האיומים הביטחוניים והמשפטיים. משמרות המהפכה הזהירו אמש כי שמירת הביטחון היא "קו אדום", ואילו צבא איראן הודיע כי יפעל להגנת רכוש הציבור.

צעדים אלה ננקטים כחלק ממאמץ כולל לבלום את גל המחאה הרחב ביותר שידעה המדינה בשנים האחרונות. התקשורת הממלכתית מאשימה את ארצות הברית וישראל ב"מעורבות חיצונית" במחאה, וטוענת כי סייעו לארגונים חמושים שחדרו לשטח איראן. במקביל גוברות התגובות הבין-לאומיות – מאזהרות אמריקניות ועד גינויים מצד מדינות אירופה.

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007 | צילום: HOSSEIN FATEMI/Middle East Images/AFP via Getty Images

