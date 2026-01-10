מפגינים בטהראן, משהד וכרג' העלו באש כלי רכב ומתקנים המזוהים עם המשטר; הצבא בהודעה רשמית: "האויב פועל בתמיכה וגיבוי של המשטר הציוני וקבוצות טרור ואופוזיציה"
דורון פסקין | 10 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית
היום התפרסמו באיראן דיווחים על החרפה נוספת בגל המחאות, במהלך הלילה והבוקר, זאת במקביל להמשך שיתוק תקשורתי נרחב המקשה על אימות מלא של התמונה המלאה.
נכון לשעות הבוקר, השבתת האינטרנט ברחבי המדינה נמשכת כבר כ-40 שעות, כך לפי חברות העוסקות בניטור תעבורת רשת.
במקביל, סרטונים שעלו לרשתות החברתיות מצביעים על המשך המחאות הלילה, בעיקר בטהראן, משהד וכרג'. מהתיעודים עולה כי מפגינים העלו באש כלי רכב השייכים לכוחות הביטחון ומתקנים המזוהים עם המשטר, תוך השמעת קריאות נגדו.
