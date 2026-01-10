המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית

היום התפרסמו באיראן דיווחים על החרפה נוספת בגל המחאות, במהלך הלילה והבוקר, זאת במקביל להמשך שיתוק תקשורתי נרחב המקשה על אימות מלא של התמונה המלאה.

נכון לשעות הבוקר, השבתת האינטרנט ברחבי המדינה נמשכת כבר כ-40 שעות, כך לפי חברות העוסקות בניטור תעבורת רשת.