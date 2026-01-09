כניסה
רוסיה הודיעה כי התקיפה בוצעה כנקמה על ניסיון הפגיעה במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בחודש שעבר, תקיפה שאוקראינה מכחישה

דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארבעה הרוגים במתקפה רוסית על קייב; נעשה שימוש בטיל אורשניק

רוסיה ביצעה הלילה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים לעבר יעדים ברחבי אוקראינה. בהודעה רשמית שפרסמה מוסקבה היום נמסר כי התקיפה בוצעה בתגובה לניסיון אוקראיני לפגוע במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בנובגורוד בחודש שעבר. אוקראינה הכחישה מצידה כי עמדה מאחורי ניסיון תקיפה כזה.

בהודעה שצוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, TASS, מסר משרד ההגנה הרוסי כי "הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית ביצעו מתקפה נרחבת נגד מטרות קריטיות באוקראינה", וכי במהלכה נעשה שימוש גם במערכת "אורשניק".

תיעוד ממבנה שנפגע בקייב הלילה

תיעוד ממבנה שנפגע בקייב הלילה | צילום: Serhii Okunev / AFP via Getty Images

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"

דורון פסקין

בצל גל המחאה ברחבי איראן, נשא המנהיג העליון של איראן נאום מול קהל תומכיו: "ישנם פורעים שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני על ידי ונדליזם של רכוש ציבורי במדינתם"

הפגנות בטהרן ומשהד, איראן, 8 בינואר 2026 | צילום: לפי סעיף 27א׳
"החשכה דיגיטלית" באיראן: המחאה מתפשטת, האינטרנט נותק כמעט לגמרי

דורון פסקין

לפי דיווחים מאיראן, הניתוק נמשך כבר שעות רבות, כשגם שירותי תקשורת סלולרית נותקו באזורים שונים. לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, אתמול נערכו הפגנות בלפחות 46 ערים ב-21 מחוזות

רצועת עזה, 4 בדצמבר 2025
צה"ל תקף מספר יעדים ברצועת עזה בתגובה לשיגור הכושל מהעיר עזה

דורון פסקין

ברצועת עזה דווח על תקיפות באזור ח'אן יונס, בית לאהיא וג'באליה

חנויות סגורות בעיר כמראן | שביתת המשק במרכז כורדיסטן האיראנית
איראן: שביתות מסחר בערים כורדיות; מושל טהראן באיום על המפגינים

דורון פסקין

המחאה באיראן מציינת את יומה ה-12 וההפגנות ממשיכות להתרחב לאזורים רבים ברחבי המדינה. דיווחים במדינה מצביעים על האטה וניתוקים ברשת האינטרנט בחלק מהערים

טקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025
בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית

דורון פסקין

ועדת החקירה תעסוק בתופעת האנטישמיות וב"לכידות החברתית" במדינה ותבחן את נסיבות הפיגוע בחגיגות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם

כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026
צבא סוריה הטיל עוצר על שכונות בחלב שבשליטת ה-SDF; טורקיה: "ביטחון סוריה הוא ביטחוננו, ההתפתחויות במעקב צמוד"

דורון פסקין

הסלמה נוספת בקרבות בין המיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסורים. שר החוץ סער: "דיכוי שיטתי ורצחני של המיעוטים השונים בסוריה סותר את ההבטחות לסוריה חדשה"

