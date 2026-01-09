רוסיה הודיעה כי התקיפה בוצעה כנקמה על ניסיון הפגיעה במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בחודש שעבר, תקיפה שאוקראינה מכחישה
דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארבעה הרוגים במתקפה רוסית על קייב; נעשה שימוש בטיל אורשניק
רוסיה ביצעה הלילה מתקפה משולבת של טילים וכטב"מים לעבר יעדים ברחבי אוקראינה. בהודעה רשמית שפרסמה מוסקבה היום נמסר כי התקיפה בוצעה בתגובה לניסיון אוקראיני לפגוע במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בנובגורוד בחודש שעבר. אוקראינה הכחישה מצידה כי עמדה מאחורי ניסיון תקיפה כזה.
בהודעה שצוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, TASS, מסר משרד ההגנה הרוסי כי "הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית ביצעו מתקפה נרחבת נגד מטרות קריטיות באוקראינה", וכי במהלכה נעשה שימוש גם במערכת "אורשניק".
