ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, נאם היום בטהראן מול קהל מתומכיו, התייחס למחאה הגוברת במדינה, והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב.

"על האיראנים לשמור על אחדותם אל מול האתגרים", הצהיר ח'מינאי והוסיף: "העם האיראני דוחה את הסוכנים ומשתפי הפעולה. ידיה של אמריקה מוכתמות בדמם של אלפי איראנים ממלחמת 12 הימים שניהלה נגד איראן. אני קורא לעם האיראני לאחד את כל שורותיו כדי לנצח את האויבים".