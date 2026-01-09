בצל גל המחאה ברחבי איראן, נשא המנהיג העליון של איראן נאום מול קהל תומכיו: "ישנם פורעים שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני על ידי ונדליזם של רכוש ציבורי במדינתם"
דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"
המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, נאם היום בטהראן מול קהל מתומכיו, התייחס למחאה הגוברת במדינה, והפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב.
"על האיראנים לשמור על אחדותם אל מול האתגרים", הצהיר ח'מינאי והוסיף: "העם האיראני דוחה את הסוכנים ומשתפי הפעולה. ידיה של אמריקה מוכתמות בדמם של אלפי איראנים ממלחמת 12 הימים שניהלה נגד איראן. אני קורא לעם האיראני לאחד את כל שורותיו כדי לנצח את האויבים".
ח'מינאי התייחס גם לדבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע למחאות באיראן ואמר כי הוא קורא לטראמפ "להתמקד בבעיות הפנימיות בארצו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו