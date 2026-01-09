לפי דיווחים מאיראן, הניתוק נמשך כבר שעות רבות, כשגם שירותי תקשורת סלולרית נותקו באזורים שונים. לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, אתמול נערכו הפגנות בלפחות 46 ערים ב-21 מחוזות
דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
"החשכה דיגיטלית" באיראן: המחאה מתפשטת, האינטרנט נותק כמעט לגמרי
המחאה באיראן נמשכת, ובלילה האחרון התקיימו הפגנות ליליות במספר מוקדים ברחבי המדינה.
דיווחים מאיראן ונתוני ניטור רשת מצביעים כי במהלך הלילה חלה ירידה דרמטית בקישוריות האינטרנט במדינה, עד לרמה של "כמעט אפס". לצד האינטרנט, נפגעו גם שירותי התקשורת הסלולרית באזורים שונים.
על פי נתוני ניטור שפרסמה החברה האמריקנית Kentik, החל משעות הערב אמש נרשמה ירידה חדה במיוחד, שהובילה לניתוק כמעט מלא של הרשת, כאשר רמות הקישוריות צנחו לערכים מינימליים. גם חברת NetBlocks דיווחה על "החשכה דיגיטלית", עם ירידות חדות בקישוריות אצל מספר ספקים, ובפרט פגיעה בתשתיות של חברת TCI בעיר כרמאנשאה – אחד ממוקדי המחאה במערב איראן. לפי החברה, האינטרנט מנותק כמעט לחלוטין כבר שעות רבות, נכון לזמן כתיבת הכתבה.
