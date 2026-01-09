"החשכה דיגיטלית" באיראן: המחאה מתפשטת, האינטרנט נותק כמעט לגמרי

המחאה באיראן נמשכת, ובלילה האחרון התקיימו הפגנות ליליות במספר מוקדים ברחבי המדינה.

דיווחים מאיראן ונתוני ניטור רשת מצביעים כי במהלך הלילה חלה ירידה דרמטית בקישוריות האינטרנט במדינה, עד לרמה של "כמעט אפס". לצד האינטרנט, נפגעו גם שירותי התקשורת הסלולרית באזורים שונים.