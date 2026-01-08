ועדת החקירה תעסוק בתופעת האנטישמיות וב"לכידות החברתית" במדינה ותבחן את נסיבות הפיגוע בחגיגות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם
דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית
ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע היום כי ממשלתו תקים ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק בתופעת האנטישמיות ובלכידות החברתית באוסטרליה, וכן תבחן את נסיבות פיגוע הטרור שאירע באירוע חנוכה בבונדי ב-14 בדצמבר 2025, שבו נרצחו 15 בני אדם.
על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, אלבניזי החליט למנות לראשות הוועדה את שופטת בית המשפט העליון לשעבר, וירג’יניה בל, והדגיש כי עבודת החקירה לא תפגע בהליכים פליליים עתידיים.
הממשלה ביקשה מבל להגיש את הדו"ח הסופי "לפני סוף השנה", ובמטרה להפוך את החקירה ל"לאומית באמת", כל המדינות והטריטוריות באוסטרליה יתבקשו להצטרף לוועדה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו