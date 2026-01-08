בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית

גורמים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות שהמבצע יתעכב עד להתבהרות המצב, אך מציינים כי צה"ל השלים את ההכנות והוא מוכן לצאת למבצע במידה ותתקבל החלטה מצד הדרג המדיני. במקביל, שר החוץ האיראני צפוי להגיע היום לביקור בלבנון