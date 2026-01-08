כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ועדת החקירה תעסוק בתופעת האנטישמיות וב"לכידות החברתית" במדינה ותבחן את נסיבות הפיגוע בחגיגות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם

דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע היום כי ממשלתו תקים ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק בתופעת האנטישמיות ובלכידות החברתית באוסטרליה, וכן תבחן את נסיבות פיגוע הטרור שאירע באירוע חנוכה בבונדי ב-14 בדצמבר 2025, שבו נרצחו 15 בני אדם.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, אלבניזי החליט למנות לראשות הוועדה את שופטת בית המשפט העליון לשעבר, וירג’יניה בל, והדגיש כי עבודת החקירה לא תפגע בהליכים פליליים עתידיים.

הממשלה ביקשה מבל להגיש את הדו"ח הסופי "לפני סוף השנה", ובמטרה להפוך את החקירה ל"לאומית באמת", כל המדינות והטריטוריות באוסטרליה יתבקשו להצטרף לוועדה.

טקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025

טקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025 | צילום: DAVID GRAY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026
צבא סוריה הטיל עוצר על שכונות בחלב שבשליטת ה-SDF; טורקיה: "ביטחון סוריה הוא ביטחוננו, ההתפתחויות במעקב צמוד"

דורון פסקין

הסלמה נוספת בקרבות בין המיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסורים. שר החוץ סער: "דיכוי שיטתי ורצחני של המיעוטים השונים בסוריה סותר את ההבטחות לסוריה חדשה"

כוחות צבא לבנון, 13 בספטמבר 2025
בכירים בירושלים: הודעת צבא לבנון על השלמת השלב הראשון בתוכנית איסוף הנשק – אינה משקפת את המציאות

יוני בן מנחם

לפי גורמים מדיניים בכירים, צבא לבנון נמנע עד כה מפעולה ממשית ומשמעותית נגד תשתיות הטרור המרכזיות של חיזבאללה בדרום המדינה. בהודעה נפרדת שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר: "המאמצים שנעשו על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו מהווים התחלה מעודדת, אך רחוקים מלהיות מספקים"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 בינואר 2025
טראמפ: ונצואלה תרכוש מוצרים רק מארה"ב באמצעות כספים מעסקת הנפט החדשה בין המדינות

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען כי הרכישות יכללו בין השאר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. במקביל, הוא הודיע כי שוחח עם נשיא קולומביה וצפוי להיפגש איתו בקרוב

רכב משטרה, אילוסטרציה
נעצר נער בן 15 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע

אורן שלום

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי אותרו ברשותו של הנער הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ. היום צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
צבא לבנון: הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית הגבלת הנשק בדרום המדינה

דורון פסקין

לטענת הצבא חלה התקדמות בשטח, הכוללת: הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה ברוב הגזרות מדרום לליטני

כוחות צה"ל בלבנון
האם המבצע נגד חיזבאללה מתעכב בגלל המחאה באיראן?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות שהמבצע יתעכב עד להתבהרות המצב, אך מציינים כי צה"ל השלים את ההכנות והוא מוכן לצאת למבצע במידה ותתקבל החלטה מצד הדרג המדיני. במקביל, שר החוץ האיראני צפוי להגיע היום לביקור בלבנון

שתפו: