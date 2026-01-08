כניסה
הסלמה נוספת בקרבות בין המיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסורים. שר החוץ סער: "דיכוי שיטתי ורצחני של המיעוטים השונים בסוריה סותר את ההבטחות לסוריה חדשה"

דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

צבא סוריה הטיל עוצר על שכונות בחלב שבשליטת ה-SDF; טורקיה: "ביטחון סוריה הוא ביטחוננו, ההתפתחויות במעקב צמוד"

המתיחות הביטחונית בעיר חלב החריפה ביממה האחרונה, על רקע עימותים מזוינים בין כוחות הצבא והמנגנונים הביטחוניים של המשטר הסורי לבין כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב, ורוב לוחמיה כורדים.

לפי דיווחים מסוריה, אזורים שונים בעיר נפגעו מירי ארטילרי ומנשק כבד. במקביל, הנהגת המחוז הודיעה על פתיחה מחודשת של שני "מסדרונות הומניטריים", שנועדו לאפשר יציאת אזרחים משכונות הנתונות לשליטת ה-SDF.

על פי דיווחים בתקשורת הממסדית הסורית ובמקורות מקומיים, מוקד העימותים הוא בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה, וכן בשכונת בני זיד ואזורים סמוכים בצפון ובצפון-מערב חלב.

כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026

כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026 | צילום: Bakr ALkasem / AFP via Getty Images

