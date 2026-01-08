כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי גורמים מדיניים בכירים, צבא לבנון נמנע עד כה מפעולה ממשית ומשמעותית נגד תשתיות הטרור המרכזיות של חיזבאללה בדרום המדינה. בהודעה נפרדת שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר: "המאמצים שנעשו על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו מהווים התחלה מעודדת, אך רחוקים מלהיות מספקים"

יוני בן מנחם | 8 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בירושלים: הודעת צבא לבנון על השלמת השלב הראשון בתוכנית איסוף הנשק – אינה משקפת את המציאות

צבא לבנון הודיע היום כי הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית להגבלת הנשק בדרום המדינה, וכי הוא ערוך למעבר לשלב השני של התוכנית.

בהודעת צבא לבנון הודגש כי שלב זה כלל את הרחבת הנוכחות המבצעית בדרום המדינה, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה במרבית הגזרות שמדרום לליטני. עם זאת, הוא הבהיר כי הפעילות נמשכת, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ובמנהרות, "במטרה למנוע מקבוצות חמושות לבנות מחדש את יכולותיהן באופן בלתי הפיך".

בתגובה שפרסם משרד ראש הממשלה להודעה נמסר כי "הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, שתווך על ידי ארה"ב, קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו באופן מלא. זהו צעד הכרחי לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון.

כוחות צבא לבנון, 13 בספטמבר 2025

כוחות צבא לבנון, 13 בספטמבר 2025 | צילום: FATHI AL-MASRI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026
צבא סוריה הטיל עוצר על שכונות בחלב שבשליטת ה-SDF; טורקיה: "ביטחון סוריה הוא ביטחוננו, ההתפתחויות במעקב צמוד"

דורון פסקין

הסלמה נוספת בקרבות בין המיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסורים. שר החוץ סער: "דיכוי שיטתי ורצחני של המיעוטים השונים בסוריה סותר את ההבטחות לסוריה חדשה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 בינואר 2025
טראמפ: ונצואלה תרכוש מוצרים רק מארה"ב באמצעות כספים מעסקת הנפט החדשה בין המדינות

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען כי הרכישות יכללו בין השאר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. במקביל, הוא הודיע כי שוחח עם נשיא קולומביה וצפוי להיפגש איתו בקרוב

רכב משטרה, אילוסטרציה
נעצר נער בן 15 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע

אורן שלום

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי אותרו ברשותו של הנער הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ. היום צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
צבא לבנון: הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית הגבלת הנשק בדרום המדינה

דורון פסקין

לטענת הצבא חלה התקדמות בשטח, הכוללת: הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה ברוב הגזרות מדרום לליטני

כוחות צה"ל בלבנון
האם המבצע נגד חיזבאללה מתעכב בגלל המחאה באיראן?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות שהמבצע יתעכב עד להתבהרות המצב, אך מציינים כי צה"ל השלים את ההכנות והוא מוכן לצאת למבצע במידה ותתקבל החלטה מצד הדרג המדיני. במקביל, שר החוץ האיראני צפוי להגיע היום לביקור בלבנון

ספינה של חיל הים האמריקני, 17 ביוני 2017
ארה"ב תפסה שתי מכליות מ"צי הצללים" של ונצואלה שהיו תחת סנקציות

דורון פסקין

מכלית אחת נתפסה בצפון האוקיינוס האטלנטי, והשנייה בים הקריבי. שר המלחמה האמריקני הגסת': "המצור על נפט ונצואלי שמפר סנקציות ואינו חוקי נותר בתוקף מלא – בכל מקום בעולם"

שתפו: