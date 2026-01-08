לפי גורמים מדיניים בכירים, צבא לבנון נמנע עד כה מפעולה ממשית ומשמעותית נגד תשתיות הטרור המרכזיות של חיזבאללה בדרום המדינה. בהודעה נפרדת שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר: "המאמצים שנעשו על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו מהווים התחלה מעודדת, אך רחוקים מלהיות מספקים"
יוני בן מנחם | 8 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בירושלים: הודעת צבא לבנון על השלמת השלב הראשון בתוכנית איסוף הנשק – אינה משקפת את המציאות
צבא לבנון הודיע היום כי הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית להגבלת הנשק בדרום המדינה, וכי הוא ערוך למעבר לשלב השני של התוכנית.
בהודעת צבא לבנון הודגש כי שלב זה כלל את הרחבת הנוכחות המבצעית בדרום המדינה, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה במרבית הגזרות שמדרום לליטני. עם זאת, הוא הבהיר כי הפעילות נמשכת, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ובמנהרות, "במטרה למנוע מקבוצות חמושות לבנות מחדש את יכולותיהן באופן בלתי הפיך".
בתגובה שפרסם משרד ראש הממשלה להודעה נמסר כי "הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, שתווך על ידי ארה"ב, קובע באופן ברור כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו באופן מלא. זהו צעד הכרחי לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו