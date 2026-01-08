בכירים בירושלים: הודעת צבא לבנון על השלמת השלב הראשון בתוכנית איסוף הנשק – אינה משקפת את המציאות

צבא לבנון הודיע היום כי הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית להגבלת הנשק בדרום המדינה, וכי הוא ערוך למעבר לשלב השני של התוכנית.

בהודעת צבא לבנון הודגש כי שלב זה כלל את הרחבת הנוכחות המבצעית בדרום המדינה, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה במרבית הגזרות שמדרום לליטני. עם זאת, הוא הבהיר כי הפעילות נמשכת, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ובמנהרות, "במטרה למנוע מקבוצות חמושות לבנות מחדש את יכולותיהן באופן בלתי הפיך".