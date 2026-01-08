טראמפ: ונצואלה תרכוש מוצרים רק מארה"ב באמצעות כספים מעסקת הנפט החדשה בין המדינות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הלילה שני פוסטים המאותתים על ניסיון לעצב מחדש את יחסי הכלכלה והמדיניות של וושינגטון עם אמריקה הלטינית.

בפוסט הראשון כתב טראמפ כי עודכן שוונצואלה צפויה "לרכוש אך ורק מוצרים מתוצרת אמריקנית", באמצעות כספים שיתקבלו במסגרת "הסכם הנפט החדש" בינה לבין ארה"ב.