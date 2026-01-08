נשיא ארה"ב טען כי הרכישות יכללו בין השאר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. במקביל, הוא הודיע כי שוחח עם נשיא קולומביה וצפוי להיפגש איתו בקרוב
דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: ונצואלה תרכוש מוצרים רק מארה"ב באמצעות כספים מעסקת הנפט החדשה בין המדינות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הלילה שני פוסטים המאותתים על ניסיון לעצב מחדש את יחסי הכלכלה והמדיניות של וושינגטון עם אמריקה הלטינית.
בפוסט הראשון כתב טראמפ כי עודכן שוונצואלה צפויה "לרכוש אך ורק מוצרים מתוצרת אמריקנית", באמצעות כספים שיתקבלו במסגרת "הסכם הנפט החדש" בינה לבין ארה"ב.
לדבריו, הרכישות יכללו בין היתר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. טראמפ הציג זאת כהתחייבות של קראקס להפוך את ארה"ב ל"שותפה הכלכלית המרכזית" שלה, וכינה את המהלך "בחירה נבונה וטובה מאוד לעם בוונצואלה ולארה"ב".
