לטענת הצבא חלה התקדמות בשטח, הכוללת: הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה ברוב הגזרות מדרום לליטני
דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
צבא לבנון: הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית הגבלת הנשק בדרום המדינה
צבא לבנון פרסם היום הצהרה מקיפה על התקדמות פריסתו בדרום המדינה, בהתאם להחלטת הממשלה מאוגוסט 2025. בהודעה רשמית שפורסמה בסוכנות הידיעות הלבנונית טען הצבא כי הוא עמד ביעדי השלב הראשון בתוכנית. בהצהרה אין כל אזכור לחיזבאללה.
לפי ההודעה, תוכנית הצבא להגבלת הנשק נכנסה לשלב מתקדם, "לאחר שהושגו יעדי השלב הראשון באופן יעיל ומוחשי בשטח". שלב זה כלל את הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה במרבית הגזרות שמדרום לליטני.
עם זאת, הצבא מבהיר כי הפעילות נמשכת, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ובמנהרות, "במטרה למנוע מקבוצות חמושות לבנות מחדש את יכולותיהן באופן בלתי הפיך".
