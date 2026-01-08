צבא לבנון: הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית הגבלת הנשק בדרום המדינה

צבא לבנון פרסם היום הצהרה מקיפה על התקדמות פריסתו בדרום המדינה, בהתאם להחלטת הממשלה מאוגוסט 2025. בהודעה רשמית שפורסמה בסוכנות הידיעות הלבנונית טען הצבא כי הוא עמד ביעדי השלב הראשון בתוכנית. בהצהרה אין כל אזכור לחיזבאללה.

לפי ההודעה, תוכנית הצבא להגבלת הנשק נכנסה לשלב מתקדם, "לאחר שהושגו יעדי השלב הראשון באופן יעיל ומוחשי בשטח". שלב זה כלל את הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה במרבית הגזרות שמדרום לליטני.