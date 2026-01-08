האם המבצע נגד חיזבאללה מתעכב בגלל המחאה באיראן?

גורמים ביטחוניים בכירים מעלים את האפשרות לפיה המבצע הצבאי שצה"ל תכנן להחלשת חיזבאללה בלבנון, ואשר קיבל גם את אישור נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתעכב בשלב זה בשל ההתפתחויות באיראן, ובראשן גל המחאה נגד המשטר.

זאת, עד להתבהרות תמונת המצב האזורית. עם זאת, הם מציינים כי צה"ל השלים את כלל ההכנות למבצע, מוכן לצאת אליו במידה ויוחלט, והוא ממתין כעת להנחיית הדרג המדיני.