גורמים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות שהמבצע יתעכב עד להתבהרות המצב, אך מציינים כי צה"ל השלים את ההכנות והוא מוכן לצאת למבצע במידה ותתקבל החלטה מצד הדרג המדיני. במקביל, שר החוץ האיראני צפוי להגיע היום לביקור בלבנון
יוני בן מנחם | 8 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם המבצע נגד חיזבאללה מתעכב בגלל המחאה באיראן?
גורמים ביטחוניים בכירים מעלים את האפשרות לפיה המבצע הצבאי שצה"ל תכנן להחלשת חיזבאללה בלבנון, ואשר קיבל גם את אישור נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתעכב בשלב זה בשל ההתפתחויות באיראן, ובראשן גל המחאה נגד המשטר.
זאת, עד להתבהרות תמונת המצב האזורית. עם זאת, הם מציינים כי צה"ל השלים את כלל ההכנות למבצע, מוכן לצאת אליו במידה ויוחלט, והוא ממתין כעת להנחיית הדרג המדיני.
בתוך כך, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, צפוי להגיע היום ללבנון לביקור ללא כותרת רשמית ברורה, בעיתוי פוליטי וביטחוני רגיש במיוחד, כאשר חיזבאללה נערך לאפשרות של תקיפה צבאית ישראלית רחבת היקף.
