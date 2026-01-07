לפי פרסומים זרים, ב-2024 ישראל תקפה את המבנה. כעת, לפי המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי, נראה כי איראן פועלת להפוך את המבנה לעמיד מפני הפצצות עתידיות. צילומי לווין זיהו באתר אובייקט מתכתי גלילי גדול, המזכיר "כלי בלימה לחומרי נפץ חזקים", שעשוי לשמש כחלק מניסויים בפיתוח נשק גרעיני
דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
דו"ח חדש: איראן מחזקת את ההגנה מעל אתר בפרצ'ין ששימש לפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני
דו"ח חדש של המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי (ISIS), שפורסם אתמול, חושף פעילות בנייה אינטנסיבית באתר "טליקאן 2" שבמתחם פרצ'ין באיראן.
מדובר באתר ששימש בעבר את תוכנית "אמאד" לפיתוח נשק גרעיני, ואשר על פי פרסומים זרים הותקף בידי ישראל באוקטובר 2024.
על פי ניתוח מומחי המכון – דייוויד אולברייט, שרה בורקהרד וספנסר פראגאסו – איראן פועלת כעת להגן על היכולות שהיא משקמת באתר מפני תקיפות עתידיות. בדו"ח נכתב כי "המכון עוקב מקרוב אחר בניית המתקן החדש באתר טליקאן 2 [...] הפעילויות שנצפו בסוף דצמבר נראות כמכוונות לסיכול האפשרות להשמדת המתקן באמצעות תקיפה אווירית".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו