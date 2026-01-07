כניסה
לפי פרסומים זרים, ב-2024 ישראל תקפה את המבנה. כעת, לפי המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי, נראה כי איראן פועלת להפוך את המבנה לעמיד מפני הפצצות עתידיות. צילומי לווין זיהו באתר אובייקט מתכתי גלילי גדול, המזכיר "כלי בלימה לחומרי נפץ חזקים", שעשוי לשמש כחלק מניסויים בפיתוח נשק גרעיני

דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

דו"ח חדש: איראן מחזקת את ההגנה מעל אתר בפרצ'ין ששימש לפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני

דו"ח חדש של המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי (ISIS), שפורסם אתמול, חושף פעילות בנייה אינטנסיבית באתר "טליקאן 2" שבמתחם פרצ'ין באיראן.

מדובר באתר ששימש בעבר את תוכנית "אמאד" לפיתוח נשק גרעיני, ואשר על פי פרסומים זרים הותקף בידי ישראל באוקטובר 2024.

על פי ניתוח מומחי המכון – דייוויד אולברייט, שרה בורקהרד וספנסר פראגאסו – איראן פועלת כעת להגן על היכולות שהיא משקמת באתר מפני תקיפות עתידיות. בדו"ח נכתב כי "המכון עוקב מקרוב אחר בניית המתקן החדש באתר טליקאן 2 [...] הפעילויות שנצפו בסוף דצמבר נראות כמכוונות לסיכול האפשרות להשמדת המתקן באמצעות תקיפה אווירית".

צילומי לווין של אתר פרצ׳ין

צילומי לווין של אתר פרצ׳ין | קרדיט: אתר המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי

מחאות בערים בויג'נורד וכרמאנשאה
המחאות באיראן הגיעו גם לאזור הכורדי: הפגנות, עימותים וקריאה לשביתה כללית

דורון פסקין

שבע מפלגות כורדיות קוראות לשבות מחר. אתמול דווח על עימותים קשים באזור וקריאות נגד המשטר

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 11 בדצמבר 2025
הבית הלבן מעצים את האמירות על גרינלנד: "השימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות"

דורון פסקין

דוברת הבית הלבן הצהירה הלילה כי "הנשיא הבהיר היטב שרכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב". ראש ממשלת גרינלנד גינה את האמירות. בהצהרה משותפת שפרסמו מספר מדינות באירופה נמסר: "גרינלנד שייכת לעמה, ורק על דנמרק וגרינלנד להכריע בענייניה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025
בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

דורון פסקין

המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה

כוחות המשטר הסורי בחלב, 12 בפברואר 2025
סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF

דורון פסקין

בסוריה דווח על גרסאות שונות וחילופי האשמות בין המשטר למיליציה הפועלת בתמיכת ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, בנוגע לירי שהביא לפגיעה באזרחים ובמבנים מאוכלסים

