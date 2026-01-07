שבע מפלגות כורדיות קוראות לשבות מחר. אתמול דווח על עימותים קשים באזור וקריאות נגד המשטר
דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
המחאות באיראן הגיעו גם לאזור הכורדי: הפגנות, עימותים וקריאה לשביתה כללית
דיווחים ותיעודים שעלו לרשת מעידים כי ההפגנות באיראן ממשיכות להתרחב ולהתפרס על פני אזורים גיאוגרפיים נרחבים ברחבי המדינה.
לפי הדיווחים, מחאות התקיימו בין השאר באבולסר, בויג'נורד, בנדר עבאס, תבריז, טהראן, צ'בקסאר, ראשת, זנג'אן, סבזוואר, סמנאן, שהרכורד, שיראז, אסלויה, פאסה, פלאווארג'אן, קזווין, קום, כרמאנשאה, גונאבאד, לורדגן, משהד ונישאבור.
בחלק מהסרטונים נשמעות קריאות ישירות נגד המשטר, מעבר לסיסמאות העוסקות ביוקר המחיה ובמצב הכלכלי.
