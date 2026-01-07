כניסה
שבע מפלגות כורדיות קוראות לשבות מחר. אתמול דווח על עימותים קשים באזור וקריאות נגד המשטר

דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

המחאות באיראן הגיעו גם לאזור הכורדי: הפגנות, עימותים וקריאה לשביתה כללית

דיווחים ותיעודים שעלו לרשת מעידים כי ההפגנות באיראן ממשיכות להתרחב ולהתפרס על פני אזורים גיאוגרפיים נרחבים ברחבי המדינה.

לפי הדיווחים, מחאות התקיימו בין השאר באבולסר, בויג'נורד, בנדר עבאס, תבריז, טהראן, צ'בקסאר, ראשת, זנג'אן, סבזוואר, סמנאן, שהרכורד, שיראז, אסלויה, פאסה, פלאווארג'אן, קזווין, קום, כרמאנשאה, גונאבאד, לורדגן, משהד ונישאבור.

בחלק מהסרטונים נשמעות קריאות ישירות נגד המשטר, מעבר לסיסמאות העוסקות ביוקר המחיה ובמצב הכלכלי.

מחאות בערים בויג'נורד וכרמאנשאה

מחאות בערים בויג'נורד וכרמאנשאה | שימוש לפי סעיף 27א׳

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 11 בדצמבר 2025
הבית הלבן מעצים את האמירות על גרינלנד: "השימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות"

דורון פסקין

דוברת הבית הלבן הצהירה הלילה כי "הנשיא הבהיר היטב שרכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב". ראש ממשלת גרינלנד גינה את האמירות. בהצהרה משותפת שפרסמו מספר מדינות באירופה נמסר: "גרינלנד שייכת לעמה, ורק על דנמרק וגרינלנד להכריע בענייניה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025
בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

דורון פסקין

המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה

כוחות המשטר הסורי בחלב, 12 בפברואר 2025
סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF

דורון פסקין

בסוריה דווח על גרסאות שונות וחילופי האשמות בין המשטר למיליציה הפועלת בתמיכת ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, בנוגע לירי שהביא לפגיעה באזרחים ובמבנים מאוכלסים

מחאות באיראן
תיעודים מאיראן: גז מדמיע בלב עיר הבירה; עסקים נסגרו כחלק מהמחאה

דורון פסקין

סוחרים ואזרחים הפגינו בבזאר של טהראן; המשטרה פיזרה את ההפגנה בגז מדמיע שהתפשט גם לתחנת הרכבת התחתית. במקביל, ישנם דיווחים סותרים על מספר ההרוגים במהומות ברחבי המדינה

