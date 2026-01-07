דוברת הבית הלבן הצהירה הלילה כי "הנשיא הבהיר היטב שרכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב". ראש ממשלת גרינלנד גינה את האמירות. בהצהרה משותפת שפרסמו מספר מדינות באירופה נמסר: "גרינלנד שייכת לעמה, ורק על דנמרק וגרינלנד להכריע בענייניה"
דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
הבית הלבן מעצים את האמירות על גרינלנד: "השימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות"
דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, מסרה הלילה בהודעה שצוטטה בכלי תקשורת אמריקניים: "הנשיא טראמפ הבהיר היטב כי רכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב, והיא חיונית להרתעת יריבינו באזור הארקטי".
לדבריה, "הנשיא וצוותו דנים במגוון אפשרויות לקידום יעד מדיניות חוץ חשוב זה, וכמובן שהשימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות העומדת לרשות המפקד העליון".
בתגובה לדברים, פרסם ראש ממשלת גרינלנד, ינס-פרדריק נילסן, הודעה באמצעות נציגויות גרינלנד בארה"ב ובקנדה, ובה כינתה את "הרטוריקה המיידית והחוזרת" מצד וושינגטון כבלתי מתקבלת על הדעת – במיוחד לנוכח התבטאויות הנשיא בדבר "הצורך" בגרינלנד וקושר את הנושא להתערבות צבאית.
