דוברת הבית הלבן הצהירה הלילה כי "הנשיא הבהיר היטב שרכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב". ראש ממשלת גרינלנד גינה את האמירות. בהצהרה משותפת שפרסמו מספר מדינות באירופה נמסר: "גרינלנד שייכת לעמה, ורק על דנמרק וגרינלנד להכריע בענייניה"

דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

הבית הלבן מעצים את האמירות על גרינלנד: "השימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות"

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, מסרה הלילה בהודעה שצוטטה בכלי תקשורת אמריקניים: "הנשיא טראמפ הבהיר היטב כי רכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב, והיא חיונית להרתעת יריבינו באזור הארקטי".

לדבריה, "הנשיא וצוותו דנים במגוון אפשרויות לקידום יעד מדיניות חוץ חשוב זה, וכמובן שהשימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות העומדת לרשות המפקד העליון".

בתגובה לדברים, פרסם ראש ממשלת גרינלנד, ינס-פרדריק נילסן, הודעה באמצעות נציגויות גרינלנד בארה"ב ובקנדה, ובה כינתה את "הרטוריקה המיידית והחוזרת" מצד וושינגטון כבלתי מתקבלת על הדעת – במיוחד לנוכח התבטאויות הנשיא בדבר "הצורך" בגרינלנד וקושר את הנושא להתערבות צבאית.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 11 בדצמבר 2025

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 11 בדצמבר 2025 | צילום: Alex Wong/Getty Images

כתבות נוספות
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025
בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

דורון פסקין

המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה

כוחות המשטר הסורי בחלב, 12 בפברואר 2025
סוריה: ארבעה הרוגים בחילופי אש בחלב בין כוחות המשטר ל-SDF

דורון פסקין

בסוריה דווח על גרסאות שונות וחילופי האשמות בין המשטר למיליציה הפועלת בתמיכת ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, בנוגע לירי שהביא לפגיעה באזרחים ובמבנים מאוכלסים

מחאות באיראן
תיעודים מאיראן: גז מדמיע בלב עיר הבירה; עסקים נסגרו כחלק מהמחאה

דורון פסקין

סוחרים ואזרחים הפגינו בבזאר של טהראן; המשטרה פיזרה את ההפגנה בגז מדמיע שהתפשט גם לתחנת הרכבת התחתית. במקביל, ישנם דיווחים סותרים על מספר ההרוגים במהומות ברחבי המדינה

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, 5 בינואר 2025
דלסי רודריגס הושבעה הלילה כנשיאה הזמנית של ונצואלה

דורון פסקין

לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש להבטיח "רציפות מנהלית" בעקבות לכידתו של מדורו על ידי ארה"ב, נכנסה סגניתו לתפקיד "ממלאת מקום הנשיא". בוונצואלה דווח כי רודריגס כבר קיימה ישיבת ממשלה ראשונה, במהלכה הוחלט על הקמת ועדה שתפעל לשחרור מדורו

